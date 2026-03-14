La Hermandad de la Soledad de Villafranca celebra sus cultos cuaresmales con un triduo y dos conferencias.

La Hermandad de la Virgen de la Soledad celebra durante los días 13, 14 y 15 de marzo sus Cultos Cuaresmales en honor a sus titulares, la Virgen de la Soledad y el Santo Sepulcro, en la ermita de las Angustias.

La programación incluye un triduo oficiado por don Eugenio Bujalance, don Fernando Luján y don Patricio Ruiz, así como dos conferencias que profundizan en cuestiones de carácter social y litúrgico vinculadas al sentido de la Cuaresma y la vida cofrade.

Un espacio de oración y recogimiento

La ermita de las Angustias, sede de los titulares de la hermandad, presenta estos días un ambiente especialmente preparado para la celebración de los cultos, con colgaduras, ornamentación y un montaje que invita al recogimiento, la veneración y la oración.

Para esta ocasión, la hermandad ha dispuesto una escena en la que el Cristo yace a los pies de la Virgen de la Soledad, representada en actitud desolada, con lágrimas en el rostro y las manos abiertas, en una composición cargada de simbolismo y emoción.

Primera conferencia sobre la soledad

La jornada inaugural contó anoche con la homilía de don Eugenio Bujalance y con la intervención de Rosa Molina, natural de Villafranca y afincada en Toledo, experta en salud mental, que ofreció la conferencia titulada “La Soledad: pandemia silenciosa”.

Durante su intervención, Molina abordó la extensión de la soledad en la sociedad actual, aportando datos, herramientas para identificarla y recomendaciones para acompañar a quienes la padecen. La conferenciante subrayó la importancia de la comunidad, las relaciones humanas y la compañía como elementos fundamentales para combatir esta realidad.

Liturgia cofrade el domingo

Los cultos continuarán esta noche con la eucaristía oficiada por don Fernando Luján, mientras que la misa del domingo estará presidida por don Patricio Ruiz.

Al término de la celebración dominical, Francisco Mellado ofrecerá la conferencia “La liturgia cofrade. Celebración. Culto interno y externo”, centrada en la dimensión litúrgica y espiritual de la vida de hermandad.

Además, durante todos los días del triduo permanece instalada una mesa petitoria junto a la Virgen, acompañando el desarrollo de los cultos.

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Con esta programación, la Hermandad de la Soledad refuerza su agenda cuaresmal en Villafranca de Córdoba, uniendo culto, formación y reflexión en torno a sus titulares.