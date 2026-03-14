El giro en el tiempo previsto por la Aemet llega a Córdoba: hasta aquí descenderán los termómetros

Córdoba ha vivido unas últimas 48 horas plenamente primaverales, aunque la estación que sigue marcando el paso, por poco tiempo ya, eso sí, sigue siendo el invierno. Sin ir más lejos, las máximas alcanzaron ayer viernes los 23 grados en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de la capital.

De hecho, una conversación habitual estos días entre amigos, familiares e, incluso, con los vecinos con los que uno solo habla cuando se encuentra a menos de 2 metros en el portal o entrando al ascensor, ha sido la del "calor" inusual para esta época del año. Ponemos el término entre comillas, ya que en una ciudad donde los 40 grados son la norma durante dos o tres meses, hay que afinar bien los conceptos.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Pues bien, la Aemet ya avisó de un giro en los pronósticos meteorológicos para hoy sábado, 14 de marzo, y este ha llegado. Un importante bajón de las temperaturas, en especial de las máximas, llevará el termómetro hasta los 18 grados durante las horas centrales de la tarde, mientras que las mínimas seguirán contenidas por debajo de los 8º, impidiendo que los más calurosos tengan la tentación de abrir las ventanas durante la noche.

¿Cuánto tiempo durará este cambio en el tiempo? De momento, solo podemos analizar las previsiones para las próximas horas y durante el fin de semana, aunque, a partir de mediados de la próxima semana, se atisban lluvias que pueden ser localmente intensas y prolongadas en el tiempo. Aunque, con tantos días vista y acercándonos tanto a la primavera, es una aventura de riesgo lanzar pronósticos.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el tiempo de hoy sábado, 14 de marzo, la Aemet espera cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en la Subbética. Temperaturas máximas en descenso generalizado, notable en las sierras; temperaturas mínimas sin cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 18º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 8º y 13º, y en Priego, entre 9º y 12º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 15 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 21º; en Lucena, entre 7º y 17º; en Pozoblanco, entre 8º y 17º, y en Priego, entre 6º y 15º.