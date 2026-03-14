Vega del Guadalquivir
Fran García Reyes pregona con el corazón lleno de fe la Semana Santa de Fuente Palmera
García Reyes recordó con emoción sus vivencias durante la infancia en los días de Cuaresma y Semana Santa
La Iglesia de la Purísima Concepción ha acogido la promulgación del pregón oficial de la Semana Santa 2026 de Fuente Palmera a cargo de Francisco Jesús García Reyes, vecino de la localidad de 54 años muy vinculado al mundo parroquial y en concreto a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores.
El acto comenzó con una introducción por parte del hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Jesús María Díaz, que dio paso Manuel García Reyes, hermano del pregonero y cronista oficial de La Colonia, quien se detuvo principalmente en su historia de vida.
Francisco Jesús es un apasionado del arte y profesor de pintura. En el ámbito eclesiástico ha pintado el baptisterio de la iglesia y el habitáculo donde se halla la imagen del Santo Sepulcro, además de también dejar su huella en varias capillas de las aldeas colonas.
Su pregón estuvo cargado de sentimiento, rememorando los años de infancia durante Cuaresma y sobre todo, Semana Santa, describiendo como si fuera ayer cada uno de los días grandes y de las imágenes que procesionaban. Asimismo, expuso como es la semana de pasión en la actualidad.
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