La Diputación de Córdoba impulsa unas jornadas comarcales sobre sistemas alimentarios sostenibles en la provincia

La Diputación de Córdoba está realizando unas jornadas comarcales sobre sistemas alimentarios sostenibles que pretenden promocionar el consumo y la producción de alimentos ecológicos y locales, y el trabajo conjunto de equipos técnicos, políticos, actores productivos, económicos y sociales de los municipios dentro del proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo+ (FSE+) Córdoba Verde.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha participado en la jornada celebrada en Castro del Río, donde ha explicado que “uno de los objetivos es poner en valor y apoyar los proyectos alimentarios que ya trabajan en ecológico en nuestra provincia y animar a otras iniciativas a asumir manejos más sostenibles”.

Además, ha señalado Ruz, “priorizar por dónde empezar, es lo que los actores de los territorios van a decidir en las jornadas comarcales que recorrerán toda nuestra provincia en las próximas semanas, y que constituyen una de las numerosas acciones que se plantearán a la largo del año dentro del proyecto europeo ‘Córdoba Verde’”.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. / CÓRDOBA

Un gran abanico de oportunidades de desarrollo

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha inaugurado la jornada celebrada en la comarca del Alto Guadalquivir, en el municipio de Pedro Abad, donde ha afirmado que “se abre un gran abanico de oportunidades de desarrollo relacionadas con todos los eslabones de la cadena alimentaria desde una óptica sostenible y ecológica, en la producción y comercialización, pero también en la transformación alimentaria, la logística, los comedores colectivos, el canal Horeca de hoteles, restaurantes y cafeterías, o el turismo”.

Asimismo, ha insistido el delegado, “trabajamos por aumentar la sensibilización hacia este consumo y por fortalecer la relación de los productos certificados en ecológico en nuestra provincia con otros proyectos de Diputación como la marca promocional Sabor a Córdoba”.

Impulsar el ámbito sostenible y ecológico

Por último, Romero ha explicado que “además de un trabajo propio, Córdoba Verde pone a disposición de los municipios y mancomunidades la labor de personal técnico especializado en alimentación sostenible, por lo que en las jornadas también se invita a las entidades a aprovechar esta figura técnica para impulsar el ámbito sostenible y ecológico, en una provincia que, recordemos, es líder en Andalucía en hectáreas dedicadas a la producción ecológica”.

Jornadas comarcales sobre sistemas alimentarios sostenibles. / CÓRDOBA

Puntos de encuentro de las jornadas

Durante el mes de marzo los municipios de Aguilar de la Frontera, Carcabuey, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas y Pozoblanco, serán el punto de encuentro de estas jornadas comarcales. Con esta actividad se continúa la labor iniciada el año pasado por la Diputación, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la cooperativa Taller Ecosocial Hábitat 4 dentro del proyecto Córdoba Verde con una formación transversal sobre sistemas alimentarios sostenibles de la que pudieron beneficiarse 26 personas de toda la provincia en situación de desempleo.

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Tras esa formación, bajo el paraguas del proyecto, se contrató a siete personas que están trabajando como personal técnico dinamizador de alimentación sostenible en cada comarca y que, tras reunirse con representantes técnicos y políticos de prácticamente todos los municipios cordobeses, forman parte ahora de la organización de estas jornadas que sentarán las bases para el trabajo de los próximos meses.