Infraestructuras
La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
Los trabajos, por valor de algo más de un millón de euros, abarcarán a cinco presas del sistema
Europa Press
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va a acometer obras de mejora en cinco presas del sistema. Concretamente, en la presa embalse del Bembézar, en el embalse derivación del Bembézar, en la presa embalse del Retortillo, el embalse derivación del Retortillo y en la presa embalse José Torán, en la provincia de Sevilla.
Este proyecto, adjudicado a Construcciones ALPI por algo más de un millón de euros, según lo recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "permitirá implantar las medidas preventivas o correctivas así como dotar de mejores condiciones de accesibilidad y seguridad que permitan la eliminación, reducción o control de riesgos hasta niveles aceptables establecidos en la normativa de ámbito laboral", explican desde la CHG.
La firma del contrato se realizó el pasado 6 de marzo de 2026 y está prevista la firma del acta de comprobación de replanteo el 27 de marzo, lo que permitirá iniciar la obra al día siguiente. El plazo de ejecución es de diez meses. "Guiados por los documentos formales de prevención, así como por las indicaciones y recomendaciones de los técnicos y personal de CHG de las distintas presas, se describen, miden y valoran las unidades de obra necesarias para cubrir las necesidades de mejora en las instalaciones", subraya la Confederación.
En otro orden de cosas, el Gobierno ha cifrado en 61 millones de euros el importe que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va a destinar a la reconstrucción de cauces de arroyos y ríos e infraestructuras que sufrieron graves daños por el temporal de borrascas y las lluvias torrenciales.
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