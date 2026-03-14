Por 16 euros la ración, en caldereta y a la brasa: Conquista ofrece la «excelencia» de la carne de cordero

La Feria del Cordero de Conquista ha recibido este sábado a un buen número de visitantes para disfrutar de una amplia programación preparada por el Ayuntamiento para el sábado y el domingo.

La degustación de la carne de cordero de Los Pedroches fue uno de los principales atractivos que se podía realizar en el servicio de cocina y bar del pabellón municipal y también en cuatro bares de la localidad; Los Arcos, La Plaza, Andalucía y Vietnán.

Más de 80 corderos en dos días: en caldereta y a la brasa

Los hosteleros, junto con el Ayuntamiento, prepararon más de 80 corderos para degustarlos durante los dos días de feria. Los dos formatos preparados son en caldereta y a la brasa, destacando las chuletillas. El cocinero del bar del Pabellón Polideportivo, Víctor Andujar, explicaba que el cordero a la brasa es el más demandado, a la vez que destacaba el guiso en caldereta «quedando la carne muy jugosa y sabrosa».

En cuanto a las chuletas a la brasa, indicaba que «se colocan sobre las brasas y al ser un cordero tierno en un minuto está en su punto y quedan riquísimas».

El alcalde de Conquista, Enrique Guillena, subrayaba la «importante» afluencia de público «de distintas provincias» y explicaba que con esta feria «queremos poner en valor la importancia de la ganadería de ovino para la localidad y la comarca», a la vez que «se pretende poner en valor las excelencias y exquisitez de la carne del cordero que se cría en Los Pedroches y que tiene fama nacional e incluso internacional pero que hay que lograr que aumente el consumo de su carne deliciosa».

Alcaracejos, localidad invitada

Este año, Alcaracejos es la localidad invitada, cuenta con su stand propio en el pabellón y ha animado el mediodía con la charanga Andalusi Band. El alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, indicaba la riqueza gastronómica de Los Pedroches y felicitaba al alcalde de Conquista por esta feria.

Por 16 euros la ración y 8,5 la tapa se puede disfrutar del producto. Pero no sólo hay cordero ya que por ejemplo, se pueden degustar también los dulces caseros elaborados por la asociación de mujeres La Alegría de la Sierra. También se lleva a cabo una actividad de maridaje de vino y queso con Quesos Plazuelo, ayer sonó la música del grupo de Remedios Castro y del trío Revolushows y se celebró el concurso de pastoreo con perros de la liga Induvap.

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Este domingo seguirán las degustaciones, la actividad de maridaje, habrá un taller de elaboración de quesos, habrá una exhibición de esquileo a cargo del joven esquilador Andrés Felipe Calventos, junto con actuaciones musicales.