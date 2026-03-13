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Puente Genil licita las obras para instalar energía fotovoltaica en el mercado de abastos y reducir su dependencia energética

Las empresas interesadas en el proyecto tienen hasta el 6 de abril para presentar sus ofertas para la instalación de placas solares

Interior del mercado de Puente Genli el día de su inauguración.

Interior del mercado de Puente Genli el día de su inauguración. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha sacado a licitación las obras para la ejecución de un sistema de generación de energía mediante tecnología fotovoltaica destinado a reducir la dependencia energética de las instalaciones del mercado de abastos. Las obras cuentan con un presupuesto de 46.295,29 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

Según recoge el pliego de condiciones técnicas, la justificación de esta actuación obedece a abaratar costes de operación y hacer del mercado una infraestructura más sostenible, por lo que se pretende evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la instalación. Las obras permitirán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución

En este sentido, los trabajos consistirán en la instalación de módulos fotovoltaicos en sistema fijo sobre cubierta, formando un campo fotovoltaico, compuesto por paneles solares 600 W policristalinos coplanarios a la cubierta, un inversor con una potencia de 60 kWAc, por lo que la potencia nominal total de la instalación será la generada por los paneles solares (50,40 kW), una estructura de la marca Sunfer Energy modelo 01V coplanarios a la cubierta, además de la instalación de equipos auxiliares de protección, maniobra, control, regulación y medida, cuadros, empalme en la zona de placas, instalación de inversor, cuadro de protección de c.a. y caja de bornas normalizada de conexión.

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Las empresas interesadas en concurrir a este proceso de licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de abril a las 23.59 horas.

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