Priego reflexiona sobre la "Tercera España" y el legado de Alcalá-Zamora en unas jornadas históricas

Priego ha vuelto a situarse como un lugar de referencia para la reflexión de nuestra historia contemporánea con motivo de la celebración durante este viernes y el sábado de las jornadas "La Tercera España. Historia, diálogo y reconciliación en el siglo XXI", en las que se han dado cita especialistas de distintas universidades españolas e italianas para profundizar en el legado y la figura de Alcalá-Zamora y abordar el concepto y espacio simbólico de la denominada "Tercera España".

En la cita participaron la directora ejecutiva de los patronatos municipales, Julia Carrillo; el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia; el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles. El encuentro “nace como uno de los grandes retos de 2026 y de esta nueva etapa”, dijo Carrillo, señalando que el objetivo es que todo girara en torno a este concepto historiográfico, “que nos parecía tan interesante pero tan poco trabajado, que tenía todo el sentido del mundo traerlo a Priego, a la casa de Don Niceto, y que tanto tiene que ver con todo lo que estamos viendo hoy día”.

En esta línea, Mara Siles puso de relieve el compromiso de la institución provincial con la cultura, la investigación histórica y con aquellas instituciones, “que trabajan para preservar y difundir nuestro patrimonio político e intelectual, como es el caso del Patronato Alcalá-Zamora. La vicepresidenta segunda de la Diputación señaló que estas jornadas “son una magnífica oportunidad para, desde el rigor, la ciencia y gracias al trabajo de estos investigadores, construir la memoria democrática, a través del conocimiento y el diálogo”, aludiendo al especial significado que tiene Priego, "ya que se pone en valor la figura de Alcalá-Zamora, cuyo legado sigue invitándonos a reflexionar sobre valores tan importantes como el consenso, el respeto y la convivencia”.

El interés historiográfico

Por su parte, Adolfo Molina destacó el enorme interés historiográfico y la actualidad del tema que se aborda en estas jornadas, afirmando que la historia del siglo XX, “nos recuerda hasta qué punto los proyectos de conciliación encuentran enormes dificultades cuando el clima político se radicaliza”. De ahí la importancia que para Molina tiene recuperar esta tradición política y moral que representa esa llamada Tercera España, “la de quienes defendieron el diálogo, la moderación y el respeto a las reglas comunes, incluso en los momentos más difíciles”, valorando iniciativas como estas, “que fomentan el diálogo entre investigadores, el pensamiento crítico y la difusión de un conocimiento histórico serio y fundamentado, situando una vez más a Priego como un lugar de referencia para la reflexión de nuestra historia contemporánea”.

Finalmente, Juan Ramón Valdivia recordó que en esta nueva etapa del patronato “queremos enfocarla en hablar de Don Niceto como pensador, intelectual y referencia moral para entender la democracia”, señalando que las jornadas son una reflexión sobre la tercera España, “en las que tenemos que seguir hablando de valores democráticos y defenderlos con tanta necesidad como se hizo a principios y en el último cuarto del siglo XX”.

Presentación de las jornadas históricas de Priego. / Rafael Cobo

De ahí la importancia que para el alcalde tiene esta cita, “que no va a ser un acto académico, sino que también es una invitación a pensar qué España queremos en el siglo XXI, una España de trincheras o diálogo, o una España que mira permanente al pasado con ánimo de revancha o que mire al futuro con ánimo de reconciliación”.

En cuanto a los ponentes, el programa académico cuenta con las intervenciones de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, de la Universidad Rey Juan Carlos; Margarita Márquez Padorno y Jorge Vilches García, de la Complutense de Madrid, Francisco Manuel Balado Insunza (UNED), Javier Arjona García-Borreguero y Javier Cervera Gil, de la Universidad Francisco de Vitoria; Alfonso Botti, de la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia), y Luis E. Íñigo Fernández, asesor histórico del patronato Alcalá-Zamora.