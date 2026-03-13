Fuente Palmera aprueba los presupuestos de 2026, con un aumento del 11%

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado los presupuestos para 2026, cuyo montante asciende a 11.836.096 euros, un 11% más que los de 2025.

La concejala de Hacienda, Sonia Rovira (IU), destacó que un año más "se amplían notablemente" los porcentajes de gasto público e inversión en políticas sociales, educativas, juveniles, deportivas y culturales. Entre otras medidas, se continúa con el Plan de Emergencia Social y Empleos Sociales, con el desarrollo de la Agenda Urbana, los contratos en prácticas para estudiantes, la cofinanciación con otras administraciones en plantes de empleo, la congelación de impuestos y precios públicos y la redistribución equitativa de las contrataciones entre autónomos y empresas del municipio.

Por otro lado, se crean partidas nuevas para el proyecto de construcción de la piscina cubierta y de apoyo al pequeño comercio. En el capítulo de inversiones con recursos propios, por valor de 345.377 euros, cabe reseñar la inversión en el césped del Estadio Municipal (48.400); en caminos municipales (41.989); en la retirada de amianto (19.778) o en la mejora de la luminaria (12.330) y los colegios (11.800).

El Ayuntamiento reclama a la ELA de Ochavillo 400.000 euros

Rovira comentó que "el gasto corriente limita mucho el presupuesto", además de que "nos siguen faltando los 400.000 euros de la deuda que mantiene la ELA de Ochavillo del Río con este Ayuntamiento por los servicios comunes prestados".

Desde la oposición presente en el Pleno, el PP se abstuvo en la votación y su portavoz, Manuel Jiménez, valoró que el resto de administraciones "aportan correctamente al Ayuntamiento, la que más, la Diputación de Córdoba", y mostró su desacuerdo con algunas partidas, sin especificarlas.

El grupo municipal del PSOE no asistió a la sesión argumentando tres razones: que no se ha permitido su participación en la elaboración del presupuesto; que se está demorando "sin justificación" el procedimiento de toma de posesión de un nuevo concejal; y que no era conveniente celebrar el pleno en un contexto de crispación por el asunto del cementerio de Ochavillo del Río.

IU comentó en el Pleno que era "una falta de respeto la ausencia de un PSOE que no ha hecho propuestas ni ha tenido interés por los presupuestos; al menos el PP sí se ha preocupado".

Vecinos de Ochavillo protestan en el pleno

En el turno de ruegos y preguntas, los manifestantes de Ochavillo del Río que estaban concentrados en la Plaza Real subieron al salón de plenos, entre ellos el presidente de la ELA y concejal del grupo municipal socialista de Fuente Palmera, Manuel Arjona, que preguntó al alcalde "por qué la injerencia del Ayuntamiento de La Colonia", en relación al expediente de investigación iniciado sobre la titularidad del cementerio, "cuando estábamos a una sola reunión con el Obispado para terminar el proyecto de regularización (...) y además las competencias en servicios funerarios son de la ELA". Y rogó que se retire el expediente.

Intervención de Manuel Arjona en el pleno de Fuente Palmera. / E. Guzmán

El alcalde contestó reiterando que el procedimiento "lo único que quiere es mejorar la seguridad jurídica del cementerio y, como primer objetivo, cederlo al pueblo de Ochavillo". Seguidamente, se leyó una carta remitida al Ayuntamiento en noviembre por la Asociación de Vecinos Rafael Alberti donde pedía la necesidad de abordar la regularización jurídica del camposanto con la creación de una comisión de trabajo.

Al ser interrumpido el alcalde en varias ocasiones pidió respeto para el turno de palabra, pero continuaron los gritos y tuvo que dar por terminado el Pleno.