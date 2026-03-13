Pozoblanco cierra el ejercicio 2025 con un superávit de 4,5 millones y 13,3 millones en remanentes

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha cerrado la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025, que termina con un resultado positivo de 4.497.899,77 euros, un dato que "confirma la solidez financiera del Consistorio y la eficacia en la gestión de los recursos públicos", según indica el propio Consistorio en un comunicado.

Además, los remanentes de tesorería totales alcanzan los 13,3 millones euros, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los remanentes de tesorería para gastos generales se sitúan en 9,5 millones euros, frente a los 8,4 millones euros del año anterior, lo que representa un aumento cercano al 13%.

Por otra parte, el Ayuntamiento pozoalbense ha destacado que cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, situándose "entre las pocas administraciones locales de la provincia que mantienen estos parámetros dentro de los límites establecidos".

Valoración política del alcalde

El alcalde, Santiago Cabello, ha valorado muy positivamente estos datos y ha señalado que "la liquidación del presupuesto demuestra que en Pozoblanco estamos gestionando con responsabilidad, rigor y pensando siempre en el futuro de nuestra ciudad". El regidor ha explicado que "cerrar el ejercicio con casi 4,5 millones de resultado positivo y con más de 13 millones de euros en remanentes nos sitúa en una posición muy sólida para seguir desarrollando proyectos estratégicos y continuar mejorando los servicios públicos".

Cabello ha subrayado además que estos resultados se han logrado "manteniendo una política económica basada en el equilibrio y la prudencia". "Pozoblanco tiene deuda cero, mantiene el IBI en mínimos históricos y sigue demostrando que es posible gestionar bien los recursos públicos sin aumentar la presión fiscal a los vecinos", ha afirmado.

El alcalde ha recordado también que estos datos económicos se suman a otros indicadores positivos que reflejan el buen momento que atraviesa el municipio. "Hoy Pozoblanco presenta cifras de desempleo en mínimos históricos, un tejido empresarial dinámico y un crecimiento constante en diferentes ámbitos, lo que demuestra que estamos en el camino correcto", ha señalado.