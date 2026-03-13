Pozoblanco acogerá la primera Convivencia Ancarfe en Andalucía, un encuentro por el mundo rural y la cinegética

Pozoblanco será escenario este sábado 14 de marzo de la primera Convivencia Ancarfe, un encuentro organizado por la Asociación Nacional Cinegética y Rural Femenina que reunirá en el Campo de Tiro de Pozoblanco a hombres y mujeres vinculados al mundo rural y cinegético de toda Andalucía en una jornada pensada para el encuentro, la convivencia y la promoción de las tradiciones del sector. La cita comenzará a las 10.00 horas con la inauguración, pero previamente, a partir de las 9.30 horas, comenzará una amplia programación de actividades que incluirá tiradas al plato, tiro virtual, talleres infantiles, estands, sorteos, una mesa redonda con representantes del sector y la entrega de premios, además de una paella gratuita para todos los asistentes.

La presidenta de Ancarfe, Rocío Vicente, ha querido que esta primera convivencia andaluza se celebre en Pozoblanco, una decisión que ha contado con el impulso de la delegada en Andalucía de la asociación, la pozoalbense Marina Vázquez, quien ha mostrado su satisfacción por que el municipio sea sede de esta iniciativa. Vázquez ha señalado que "es un orgullo que la primera convivencia de Ancarfe Andalucía se celebre en Pozoblanco, una ciudad muy vinculada al mundo rural y a la actividad cinegética", y ha querido agradecer "las facilidades y la colaboración que desde el primer momento han ofrecido el Ayuntamiento y su alcalde para que esta jornada pueda celebrarse aquí".

El encuentro busca dinamizar el sector en Andalucía

Por su parte, el alcalde, Santiago Cabello, ha destacado que "es un auténtico placer que Pozoblanco haya sido elegido sede de esta primera convivencia andaluza de Ancarfe, una iniciativa que pone en valor el mundo rural, la convivencia y las tradiciones ligadas a nuestro territorio". El regidor ha subrayado además que "Pozoblanco es un referente del ámbito rural y agroganadero y siempre estará dispuesto a acoger encuentros que contribuyan a dinamizar el sector, promover el encuentro entre personas de diferentes puntos de Andalucía y reforzar el papel de nuestros pueblos".

La celebración de esta primera convivencia supone así una oportunidad para reunir en Pozoblanco a personas vinculadas al ámbito rural y cinegético de toda Andalucía, en una jornada que combinará deporte, formación, convivencia y actividades para todas las edades, consolidando al municipio como punto de encuentro para iniciativas que ponen en valor la identidad y las tradiciones del mundo rural.