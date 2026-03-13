El Ayuntamiento de Cabra reconoce la labor de agentes y personal vinculado a la seguridad en la festividad de san Rodrigo Mártir

La Policía Local de Cabra ha celebrado este viernes la festividad de su patrón, san Rodrigo Mártir, con una jornada de actos institucionales organizada por el Ayuntamiento en la que se han entregado distintos reconocimientos a agentes y a personas vinculadas con la seguridad y el servicio público en la ciudad.

La programación ha comenzado al mediodía con un oficio religioso en la iglesia de San Juan de Dios, tras el que la Corporación municipal y los miembros del cuerpo han realizado una ofrenda floral ante la imagen del patrón. Posteriormente, el salón de plenos del ayuntamiento ha acogido el acto institucional en el que se han concedido diversas distinciones.

Los reconocimientos de este año

En esta edición han sido reconocidos Rafael Padilla Granados, voluntario de Protección Civil; Sergio Chacón Gámiz; Juan Antonio Jiménez Tovar, encargado del servicio municipal de Electricidad; Ignacio Amo Mendoza, trabajador en la Jefatura de la Policía Local; Antonio Serrano Gómez, de la empresa Vista Hermosa; y Carlos Bujalance Córdoba, por su colaboración o contribución destacada en actuaciones relacionadas con la seguridad y el servicio público en la ciudad.

Autoridades y asistentes a la misa en la iglesia de San Juan de Dios de Cabra. / J. Moreno

Asimismo, se ha distinguido por servicios extraordinarios a los policías locales José Antonio Ortiz Reyes, Manuel Rodríguez Campos, Iván Arroyo Alcántara, David Rada Borrallo, Jorge García Medina, Margarita Molina Lort, José Manuel Pino Burgos, Juan Carlos Guardeño Díaz, Francisco Lozano Arévalo y Valerio Barranco Gutiérrez.

Condecoración al jefe de la Policía Nacional

Durante el acto también se ha hecho entrega de una condecoración al jefe de la Comisaría de Policía Nacional Lucena-Cabra, José Luis Puertas Terán, en reconocimiento a su labor y a la colaboración entre ambos cuerpos de seguridad.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, felicitó a los agentes y a las personas distinguidas en esta jornada, subrayando que la Policía Local "representa valores esenciales como el compromiso, la vocación de servicio y la cercanía con la ciudadanía". El regidor destacó además la importancia de reconocer públicamente el trabajo de quienes contribuyen al bienestar y la seguridad del municipio.

El Ayuntamiento ha ampliado la plantilla de Policía Local

Priego puso también de relieve el respaldo del Ayuntamiento al cuerpo, recordando que la plantilla se ha ampliado en siete agentes en los dos últimos años y que se ha reforzado su equipamiento con nuevo vestuario y dispositivos técnicos, entre ellos un radar móvil y dos vehículos.

El alcalde aseguró que el Consistorio continuará apoyando a la Policía Local con los recursos necesarios para el desempeño de su labor y agradeció la dedicación de los agentes en la protección de la ciudadanía y en el cumplimiento de las ordenanzas municipales.