'El poder del origen': la tonelería de Montilla y la alfarería de La Rambla buscan el sello de protección

El delegado de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López, ha informado este viernes sobre la nueva figura europea de Indicaciones Geográficas para Productos Artesanales e Industriales (IGAI), un distintivo que la Unión Europea (UE) ha extendido más allá del ámbito agroalimentario, para reconocer también la excelencia de productos artesanales e industriales, desde el pasado 1 de diciembre, y que ya lidera Córdoba en el ámbito andaluz.

López ha subrayado que la Junta de Andalucía ha reaccionado con "agilidad y determinación ante esta oportunidad, creando un servicio especializado en la Consejería de Industria, Energía y Minas para apoyar la implantación de estas Indicaciones Geográficas con el objetivo de que el talento industrial y artesano de nuestra tierra tenga el reconocimiento y la protección que merece".

A este respecto, el delegado ha resaltado el "papel protagonista" que desempeña Córdoba en este proceso. De hecho, "uno de los primeros sectores en presentar oficialmente su solicitud ante Bruselas ha sido el sector de la joyería que representa el 63% de la industria joyera de Andalucía y constituye una actividad única, fruto de la fusión de culturas y de una innovación constante".

El arte de la tonelería y la alfarería

Además, López ha recordado que la provincia "atesora otros oficios con un enorme potencial para acogerse a esta figura de protección". Entre ellos, ha resaltado la tonelería de Montilla, reconocida internacionalmente por el tradicional envinado de botas de vinos de la DOP Montilla-Moriles, utilizadas en el envejecimiento de destilados como el whisky. En este sector, la provincia cuenta con la que ha sido distinguida como mejor tonelería y el mejor tonelero del mundo.

Por su parte, la alfarería de La Rambla "es una artesanía ancestral que se mantiene como herencia viva en este municipio y que está despuntando también en mercados internacionales, incluido el sector del lujo".

El delegado de Industria ha explicado que las Indicaciones Geográficas suponen "una protección reforzada contra cualquier imitación, asegurando la competencia leal en el mercado y otorgando a los productores un verdadero derecho de propiedad intelectual".

Este sello, ha añadido, permitirá a los consumidores "identificar productos diferenciados por su historia, especialización, origen y calidad, al tiempo que contribuirá a dinamizar las economías locales, fijar población y crear empleo".

Más de 60 posibles IGAI en Andalucía

En Andalucía, ya se han identificado 62 potenciales Indicaciones Geográficas. La Consejería de Industria, Energía y Minas, como organismo responsable en Andalucía de su tramitación, continúa trabajando para acompañar a los sectores interesados en su proceso de reconocimiento.

En este sentido, la Junta ha puesto en marcha la campaña El poder del origen, con el objetivo de apoyar a los productos artesanales e industriales en el camino hacia la obtención del sello IGAI, en cumplimiento del Plan de Acción CRECE Industria 2027.

"Queremos que esta oportunidad llegue a todos los rincones de Andalucía. Estamos haciendo una labor intensa de información y acompañamiento, revisando solicitudes y resolviéndolas en tiempo y forma para enviarlas posteriormente a la Oficina Española de Patentes y Marcas y, desde allí, a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea", ha destacado López.

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El delegado ha concluido animando a todos los productores artesanales e industriales a "iniciar juntos este proceso ya que los beneficios son múltiples y suponen un respaldo muy importante para productos tan nuestros como los que hoy representamos, así como para muchos otros que pueden sumarse. Queremos que su singularidad y tradición desde el origen sean reconocidas en toda Europa y en el mundo entero".