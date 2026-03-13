Una nueva alta hospitalaria reduce a tres el número de ingresados casi dos meses después del accidente de Adamuz

El último parte sanitario del accidente ferroviario de Adamuz confirma una nueva alta hospitalaria, la del paciente que permanecía ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, lo que reduce a tres el número de personas que continúan hospitalizadas.

El siniestro ferroviario ha dejado hasta el momento 46 personas fallecidas y 193 atendidas por los servicios sanitarios tras el suceso.

Más de 120 heridos han recibido el alta casi dos meses después

De todas ellas, 126 personas tuvieron que ser hospitalizadas en los primeros momentos posteriores al accidente, entre las que se encontraban 121 adultos y 5 menores. Con la evolución favorable de la mayoría de los heridos, 122 pacientes ya han recibido el alta médica, mientras que una persona falleció durante su ingreso hospitalario.

En estos momentos, tres personas continúan ingresadas. Una permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, mientras que otras dos se encuentran en planta, una en el Hospital Universitario Reina Sofía y otra en el Hospital Quirón de Huelva.