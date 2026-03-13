Acto en la Casa del Inca
Montilla presenta el cartel de su Semana Santa 2026 con una imagen del Cristo de Zacatecas
La Casa del Inca acoge la presentación del cartel de la Semana Santa de Montilla de 2026, un acto conducido por el historiador Antonio Luis Jiménez Barranco centrado en los nuevos lenguajes cofrades.
La Semana Santa de Montilla ya tiene nueva imagen anunciadora. La Casa del Inca ha acogido este viernes una mesa redonda centrada en los nuevos lenguajes de la comunicación cofrade, en una cita organizada por Montilla Cofrade que ha servido además para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de 2026.
El acto ha estado presentado por el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, reconocido estudioso de la Semana Santa local y figura destacada en la reorganización de la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz.
La gran protagonista de la noche ha sido también la obra que anunciará la próxima Semana Santa de Montilla 2026, un cartel firmado por el fotógrafo montillano Chema G. Mármol y presidido por la imagen del Santísimo Cristo de Zacatecas.
Un cartel con guiños a la historia cofrade de Montilla
El cartel no solo destaca por su carga visual y simbólica, sino también por los detalles de su composición. La obra incorpora una tipografía diseñada por Antonio Armada, inspirada en los antiguos carteles de la Semana Santa montillana, un recurso que conecta la creación actual con la memoria gráfica y patrimonial de la ciudad.
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