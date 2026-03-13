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Formación empresarial

Miguel Ángel Guisado disecciona en Lucena los recursos clave para comunicar ideas de negocio con éxito

El encuentro promueve la reflexión sobre liderazgo y gestión, destacando la importancia de una comunicación clara para transformar ideas en acciones concretas y alcanzar el éxito

El profesor Miguel Ángel Guisado, durante su exposición en la Casa de los Mora de lucena.

El profesor Miguel Ángel Guisado, durante su exposición en la Casa de los Mora de lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Una sesión práctica ha diseccionado este viernes en la Casa de los Mora de Lucena recursos de comunicación para convertir ideas empresariales en proyectos consolidados. Con la organización de ESIC Business & Marketing School y EIG Education, Miguel Ángel Guisado, profesor del Programa de Mejora y Actualización Directiva, ha protagonizado una intervención, didáctica y participativa, durante dos horas.

Empresarios y profesionales de diferentes sectores, y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, han asistido a la sala Entrepatios del emblemático edificio de la calle San Pedro.

Liderazgo, gestión y toma de decisiones

En síntesis, este encuentro ha pretendido reflexionar sobre el liderazgo, la gestión y la toma de decisiones dentro de entornos profesionales en constante transformación.

Guisado ha enumerado claves al objeto de transformar contenido, datos e intención en una aportación de alto impacto.

El análisis de la comunicación y la narrativa, orientada a la presentación de proyectos por parte de altos directivos, ha conformado uno de los relatos pronunciados por Miguel Ángel Guisado, quien incidía en demostrar que una idea valiosa puede desvanecerse si su presentación es errónea y, por tanto, resulta imprescindible moldearla para que sea entendida con claridad, genere credibilidad, mueva a la acción y conduzca al éxito.

Asimismo, resalta la relevancia de conectar con el público y emocionar.

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Finalmente, proporcionaba la fórmula del ADN en la comunicación de ideas, desplegada en la actuación, sustentada en la escenificación de los movimientos, la seguridad y la preparación de la conferencia; diseño, en la utilización de las herramientas y la conjunción con el espacio; y la narrativa, al perfilar el relato.

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