La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa impulsa la restauración ecológica en la Sierra de Montilla para mejorar la sostenibilidad agraria

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha desarrollado una jornada práctica de restauración ecológica de ecosistemas agrarios en el Lagar Cañada Navarro, situado en la Sierra de Montilla, dentro de la Escuela de Formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio, una iniciativa dirigida a reforzar la sostenibilidad del sector agrario y mejorar la resiliencia ambiental de las explotaciones de la comarca.

Durante esta actividad, el alumnado participante tuvo la oportunidad de trasladar al terreno los conocimientos adquiridos en las sesiones formativas previas, aplicando diferentes técnicas de restauración ecológica orientadas a mejorar la biodiversidad en las fincas agrarias, favorecer la presencia de especies beneficiosas para el ecosistema y reforzar la capacidad de adaptación de las explotaciones frente a los efectos del cambio climático.

En ese sentido, el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, destacó el valor de este tipo de actividades prácticas y puso de relieve “la importancia de llevar la formación más allá del aula y acercarla a la realidad del campo, ya que esta actividad demuestra que la formación agraria tiene más sentido cuando se conecta directamente con el territorio y con el trabajo diario de nuestros agricultores”.

La Escuela de Formación

Además, Ruz subrayó que la Escuela de Formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio nace con el propósito de acompañar al sector agrario en los retos actuales. Así, explicó que “el objetivo de esta escuela es acompañar al sector agrario en los desafíos actuales, y desde la Mancomunidad queremos apoyar a quienes trabajan la tierra para que puedan afrontar retos como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad con herramientas y conocimiento, apostando por un modelo de agricultura que combine tradición, innovación y respeto por el entorno, por lo que estamos desarrollando un programa que busca fortalecer nuestro tejido rural, conectar producción y sostenibilidad y poner en valor el enorme potencial agrícola y ambiental de la Campiña Sur”.

Programación educativa

El programa formativo, que tiene una duración total de treinta horas, se desarrolla con sesiones en línea y presenciales y combina contenidos teóricos con actividades prácticas como la celebrada recientemente en la sierra de Montilla. Entre las materias abordadas figuran la custodia del territorio, la biodiversidad funcional, el cuidado del suelo, los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica del paisaje agrario o las infraestructuras destinadas a fomentar la biodiversidad.

La formación es impartida por la Fundación Somos Naturaleza (FSN), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del medio natural y a la promoción de una relación más equilibrada entre la actividad humana y el entorno. La entidad, presidida por el empresario montillano José Ríos Márquez, centra su labor en impulsar hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, así como en promover iniciativas de emprendimiento social vinculadas a la sostenibilidad.