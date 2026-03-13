Un trabajador de 22 años es rescatado tras quedar atrapado por un brazo en una máquina en Lucena y trasladado al hospital Reina Sofía

Un accidente laboral en Lucena ha movilizado en la tarde de este viernes a un amplio dispositivo de emergencias. Un trabajador de 22 años de edad ha quedado atrapado por un brazo en una máquina en la Cooperativa Olivarera de Lucena, situada en la avenida de la Infancia. Tras ser rescatado, el herido ha sido trasladado al hospital Reina Sofía de Córdoba, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El suceso se produjo sobre las 18.45 horas, cuando se alertó de que un operario había quedado atrapado en una máquina, al parecer una cinta transportadora, dentro de estas instalaciones. Hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos, sanitarios del 061, además de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

El joven ha resultado con el brazo aplastado, lo que obligó a una intervención especialmente delicada para poder liberarlo. Una vez rescatado, fue estabilizado por los efectivos sanitarios y evacuado al hospital Reina Sofía.

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Aviso a Inspección de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Al tratarse de un accidente laboral, el 112 ha activado también el protocolo correspondiente y ha dado aviso a la Inspección de Trabajo, con el fin de que se investiguen las circunstancias en las que se produjo el siniestro. La intervención de estos organismos será clave para esclarecer cómo ocurrió el accidente.