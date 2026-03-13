La DO Baena reconoce a Leo Harlem y Ciudadano García por su defensa del aceite de oliva y la gastronomía

La Denominación de Origen Baena ha distinguido al humorista Leo Harlem y al periodista y locutor José Antonio García, conocido como Ciudadano García, por su contribución a la divulgación de la gastronomía y su defensa del aceite de oliva, según ha informado el Consejo Regulador coincidiendo con la reunión del jurado de los 33º Premios a la Calidad.

El anuncio se ha producido en el marco de uno de los certámenes más veteranos del sector oleícola, considerado una referencia internacional en la valoración de aceites de oliva virgen extra. Con estos reconocimientos, la DO Baena pone el foco no solo en la excelencia del producto, sino también en quienes ayudan a acercarlo al gran público desde la comunicación, la cultura y la ciencia.

El Consejo Regulador ha querido destacar a Leo Harlem por su capacidad para acercar la gastronomía y la cultura culinaria a un público amplio a través del humor. La entidad valora especialmente sus referencias frecuentes a la cocina tradicional y a productos esenciales de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, así como su forma cercana de transmitir el valor de la cocina de siempre.

Junto a él, la DO Baena ha reconocido al periodista José Antonio García Muñoz, conocido profesionalmente como Ciudadano García, director y presentador del programa Esto me suena, de Radio Nacional de España. A lo largo de su trayectoria, ha mostrado un interés constante por los productos con denominación de origen y por la cultura gastronómica, dedicando espacios al papel del aceite de oliva virgen extra en la cocina y en la alimentación.

Reunión del jurado de los Premios a la Calidad. / CÓRDOBA

Fallo del jurado

Coincidiendo con estos reconocimientos, se ha celebrado la reunión del jurado encargado de evaluar los aceites presentados a esta edición de los Premios a la Calidad de la DO Baena. El jurado está presidido por Javier Alcalá de la Moneda, presidente del Consejo Regulador, y cuenta con profesionales de prestigio en los ámbitos de la investigación, la cata y la gastronomía vinculada al aceite.

Entre sus integrantes figuran responsables de paneles de cata, investigadores del Instituto de la Grasa del CSIC y expertos catadores. La organización subraya que el concurso se ha consolidado como uno de los más prestigiosos del sector por el rigor del proceso de evaluación y por una trayectoria de décadas que lo sitúa entre los premios más reconocidos dedicados al aceite de oliva virgen extra.

Más galardones

Además de los nombres ya anunciados, el Consejo Regulador ha informado de que también será distinguido el investigador Wenceslao Moreda Martino, científico del Instituto de la Grasa del CSIC y referente internacional en el estudio del aceite de oliva, por su aportación al conocimiento y difusión de este producto y por su colaboración continuada con la Denominación de Origen Baena.

La edición de este año incluirá igualmente el tradicional acto de hermanamiento con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, un gesto que simboliza la colaboración histórica entre ambas denominaciones en la defensa del origen y la calidad de los productos agroalimentarios.

El fallo de los 33º Premios a la Calidad de la DO Baena se dará a conocer el próximo 19 de marzo en Cabra, durante el acto oficial en el que se revelarán los aceites galardonados tras el proceso de cata y evaluación.