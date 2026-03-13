El Ayuntamiento de Cabra impulsa el arte urbano en el Cerro con un nuevo mural en la Puerta del Sol

El entorno de la Puerta del Sol, una de las entradas al histórico barrio del Cerro de Cabra, cuenta desde estos días con un nuevo mural artístico que refuerza la presencia del arte urbano en la ciudad.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por miembros de la Corporación municipal, ha visitado la obra, realizada por el artista Fabián Bravo, de la firma sevillana Art Kato – Decoración Profesional con Graffitis. La intervención forma parte de un proyecto impulsado por la Mancomunidad de la Subbética con el objetivo de fomentar el muralismo contemporáneo en distintos municipios de la comarca.

Según se ha señalado durante la visita, la iniciativa pretende establecer un diálogo entre la innovación artística propia del arte urbano y el carácter tradicional de uno de los barrios con mayor identidad histórica de la localidad.

Mural que podrá verde a partir de ahora en el barrio del Cerro de Cabra. / J. Moreno

El arte urbano se seguirá integrando en la ciudad

El nuevo mural ha sido recibido de forma positiva por los vecinos del Cerro, que han valorado la incorporación de este elemento cultural al entorno urbano.

Desde el Consistorio se ha destacado que esta actuación abre la puerta a futuras intervenciones similares con las que seguir integrando el arte urbano en el paisaje de la ciudad y reforzar el atractivo cultural de Cabra también en el ámbito del muralismo.