Es obra de Fabián Bravo
El Ayuntamiento de Cabra impulsa el arte urbano en el Cerro con un nuevo mural en la Puerta del Sol
La firma Art Kato ha sido la encargada de ejecutar el mural en Cabra, un proyecto que promueve la innovación artística en el contexto de la Subbética cordobesa
El entorno de la Puerta del Sol, una de las entradas al histórico barrio del Cerro de Cabra, cuenta desde estos días con un nuevo mural artístico que refuerza la presencia del arte urbano en la ciudad.
El alcalde, Fernando Priego, acompañado por miembros de la Corporación municipal, ha visitado la obra, realizada por el artista Fabián Bravo, de la firma sevillana Art Kato – Decoración Profesional con Graffitis. La intervención forma parte de un proyecto impulsado por la Mancomunidad de la Subbética con el objetivo de fomentar el muralismo contemporáneo en distintos municipios de la comarca.
Según se ha señalado durante la visita, la iniciativa pretende establecer un diálogo entre la innovación artística propia del arte urbano y el carácter tradicional de uno de los barrios con mayor identidad histórica de la localidad.
El arte urbano se seguirá integrando en la ciudad
El nuevo mural ha sido recibido de forma positiva por los vecinos del Cerro, que han valorado la incorporación de este elemento cultural al entorno urbano.
Desde el Consistorio se ha destacado que esta actuación abre la puerta a futuras intervenciones similares con las que seguir integrando el arte urbano en el paisaje de la ciudad y reforzar el atractivo cultural de Cabra también en el ámbito del muralismo.
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