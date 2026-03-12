Los efectos del temporal
Rute cifra en más de un millón de euros los daños por las borrascas de enero y febrero
El alcalde pide precaución en las zonas naturales y senderos del término municipal por el estado que presentan tras registrarse unos 700 litros de lluvia en apenas dos semanas
El Ayuntamiento de Rute ha valorado en más de un millón de euros los daños que las borrascas de enero y febrero han causado en infraestructuras como caminos, edificios y otras instalaciones de titularidad municipal. Estos temporales han afectado principalmente a caminos, que en muchas ocasiones se ha actuado de urgencia con los propios operarios del Ayuntamiento, según ha explicado el alcalde, David Ruiz.
El regidor ruteño ha solicitado el apoyo de otras instituciones como Diputación, Junta y Gobierno central, a las que ha trasladado la relación de daños para poder realizar las reparaciones necesarias, "puesto que estamos hablando de daños que superan el millón de euros y no disponemos de recursos suficientes para afrontar todas estas actuaciones", ha afirmado.
El alcalde agradebe la labor del personal municipal
El alcalde ha agradecido la labor del personal municipal, "especialmente en el área de Urbanismo y aquellos trabajadores del Ayuntamiento que han estado actuando con rapidez en puntos donde era necesario intervenir de urgencia".
El concejal de Urbanismo, Rafael García, ha detallado algunos de los mayores daños causados por este tren de borrascas, como la rotura de la cubierta del edificio cultural Cemac, el desprendimiento de un muro de contención junto al parque de La Paz y el complejo deportivo de la piscina municipal o los daños en el paramento de hormigón y tuberías del manantial de La Hoz.
Unos 700 litros de lluvia en apenas dos semanas
El temporal de lluvias también se ha cebado con los caminos municipales como el cordel de Priego, el camino de Las Pozas, el camino de Burbunera o el sendero de La Molina. Rafael García ha cifrado exactamente estos daños en 1.002.161 euros.
Este temporal de lluvia ha dejado en Rute en dos semanas unos 700 litros de agua por metro cuadrado. Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la precaución en zonas naturales y senderos del término municipal, "ya que todavía existen riesgos derivados de la caída de árboles o desprendimientos provocados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas", ha concluido el alcalde.
