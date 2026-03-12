Reconocimiento nacional para Adamuz: Medalla de Oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil por su respuesta en el accidente

La solidaridad de los vecinos de Adamuz ha recibido uno de los mayores reconocimientos del Estado. El municipio cordobés y dos jóvenes vecinos, Julio Rodríguez y José Cepas, han sido distinguidos este jueves con la Medalla de Oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil por su actuación durante las labores de auxilio y rescate tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

El Auditorio Nacional de Música en Madrid ha acogido el acto oficial de la entrega de medallas, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Más de doscientas personas e instituciones de distintas administraciones y ámbitos de la sociedad civil han sido distinguidos por su trayectoria y su labor destacada en el campo de las emergencias y la protección civil, según informa el Ministerio del Interior en una nota de prensa. En concreto, se han entregado los galardones correspondientes a 2025 y 2024, ya que el pasado año no pudo celebrarse el acto debido a las graves inundaciones provocadas por la dana de octubre en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Adamuz, ejemplo de solidaridad en Córdoba

La máxima distinción, la insignia de oro con distintivo rojo, está reservada a actos de heroísmo y solidaridad. Y ese es el caso de Adamuz, que ha estado representado por su alcalde, Rafael Moreno, encargado de recoger la medalla. A título individual, han sido distinguidos los jóvenes Julio Rodríguez y José Cepas, por su implicación en aquellos momentos de extrema dificultad. Ellos fueron de las primeras personas en llegar al lugar del accidente y no dudaron en auxiliar a las víctimas.

Julio Rodríguez recoge el reconocimiento. Junto a José Cepas, lo dos jovenes han sido distinguidos por su arrojo y solidaridad en el rescate tras el accidente de Adamuz. / Sandra Rullo / EFE

Durante su intervención al cierre de la ceremonia, Grande-Marlaska ha puesto en valor la respuesta vecinal del municipio cordobés. “Vecinas y vecinos aquella noche supieron estar a la altura del dolor ajeno y su compromiso me ratifica en mi convicción de que España es solidaria, que entiende la solidaridad como una actitud proactiva que nuestro país ejerce, sin dudarlo, cada vez que somos puestos a prueba”, ha señalado el ministro del Interior.

También la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha subrayado el papel desempeñado por la localidad en uno de los momentos más duros vividos este año en la provincia. Según ha destacado, Adamuz “no permaneció como espectador, sino que abrió sus puertas, sus recursos y su cariño para acoger y acompañar a quienes llegaron heridos, desorientados o angustiados buscando apoyo”, además de convertirse en “ejemplo vivo de cómo una comunidad puede hacer de la protección civil algo cotidiano”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil, este jueves en Madrid. / Miguel Berrocal / EFE

Más reconocimientos a la labor en emergencias

Junto a estas distinciones, el Ministerio del Interior concedió también las medallas de plata con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil a tres agentes de la Guardia Civil. Los reconocidos han sido Alberto Guzmán, que sufrió lesiones graves al ser atropellado por un camión mientras prestaba servicio en un punto de verificación preventivo en la AP-4 Sevilla-Cádiz; Manuel Jesús Salvatierra, que resultó herido en un accidente de circulación cuando acudía de manera voluntaria, estando fuera de servicio, a colaborar en la extinción de un incendio en Tarifa; y Patricia Encarnación Úbeda, lesionada al interceptar a un hombre con enfermedad psiquiátrica que amenazaba la integridad de otras personas.

Entre el resto de distinguidos figuraban representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, personal funcionario de las distintas administraciones, así como voluntarios de protección civil, responsables de empresas y profesionales del ámbito de la ciencia y la universidad que colaboran de forma esencial en tareas de prevención y respuesta ante emergencias.

El reconocimiento a Adamuz ha vuelto a situar al municipio en el foco nacional por su respuesta colectiva ante la tragedia. La distinción pone en valor el papel de la ciudadanía cuando una tragedia golpea de cerca y recuerda que, en situaciones límite, la ayuda vecinal puede convertirse en el primer salvavidas para quienes más lo necesitan.