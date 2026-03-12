Puente Genil crea la Mesa del Turismo para impulsar la planificación y promoción turística del municipio

El Ayuntamiento de Puente Genil ha constituido oficialmente la Mesa del Turismo, un nuevo órgano de participación que nace con el objetivo de fortalecer la planificación, la coordinación y la promoción de la actividad turística del municipio.

La Mesa del Turismo está integrada por representantes del propio Ayuntamiento junto a agentes privados de sectores como el hotelero, la hostelería, el comercio y empresas de elaboración de productos autóctonos como bodegas, almazaras o fábricas de carne de membrillo.

También se ha dado cabida a representantes de asociaciones empresariales como Asojem y Comercio Puente Genil, así como otras asociaciones que organizan eventos con trascendencia turística como la Agrupación de Cofradías, la Asociación María Górriz o el Motoclub Los Membris. Igualmente han participado los dos clubes deportivos que congregan mayor asistencia de público a sus partidos, como el Salerm Cosmetics Puente Genil de fútbol y el Cajasol Ángel Ximénez de balonmano.

Con las ciudades medias

Destaca la participación de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, como empresa de gestión de recursos turísticos municipales como la Villa Romana de Fuente Álamo y distintas exposiciones temporales y organización de rutas guiadas. Así como la asociación Cydonia, que también ofrece vistas guiadas a grupos de turistas.

La Mesa del Turismo se constituye como un foro de colaboración público-privada que permitirá incrementar la participación del tejido turístico local y favorecer la implicación directa de los distintos agentes.

En palabras del alcalde, Sergio Velasco, la Mesa nace como “un instrumento operativo para la promoción de Puente Genil, la coordinación de esfuerzos y la fijación de objetivos para ser cada día más competitivos”.