El PSOE de Córdoba pide un plan de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos tras el temporal

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba defenderá en el próximo pleno de la institución provincial una moción para reclamar la puesta en marcha urgente de un Plan Extraordinario de Cooperación Municipal dotado con al menos 20 millones de euros, destinado a ayudar a los ayuntamientos de la provincia a afrontar los daños provocados por las recientes borrascas y el incremento extraordinario de los costes energéticos y de los combustibles, según ha informado el PSOE de Córdoba en una nota de prensa.

El portavoz socialista, Esteban Morales, ha explicado acompañado por la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, que los municipios están teniendo que asumir con recursos propios actuaciones urgentes para reparar infraestructuras, caminos rurales, instalaciones públicas y servicios básicos afectados por los temporales.

"Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y, como siempre, están respondiendo de forma inmediata, pero muchos están teniendo que afrontar gastos extraordinarios que no estaban previstos en sus presupuestos", ha señalado Morales.

Subida de los precios

El portavoz socialista ha subrayado que esta situación llega además en un contexto especialmente complicado por el encarecimiento de la energía y de los carburantes. Según ha expuesto, esta subida está elevando de manera significativa el coste de servicios esenciales para los municipios, como el alumbrado público, la calefacción de los centros educativos o la prestación de distintos servicios municipales.

Desde el PSOE provincial consideran que la Diputación dispone de margen suficiente para activar este plan, al contar actualmente con el mayor presupuesto de su historia. Por ello, Morales ha defendido que la institución provincial debe responder con una medida extraordinaria que permita aliviar la presión económica que soportan las administraciones locales.

En este sentido, ha recordado que otras diputaciones andaluzas ya han aprobado fondos de apoyo a sus municipios. Entre los ejemplos citados figuran Granada, con 43 millones de euros; Jaén, con 50 millones, y Huelva, con 23 millones. "La Diputación de Córdoba no puede quedarse atrás cuando nuestros municipios necesitan apoyo para afrontar una situación excepcional", ha afirmado.

Medidas similares a las del inicio de la guerra de Ucrania

Por su parte, la alcaldesa de Montoro ha insistido en la necesidad de que la institución provincial actúe con rapidez para ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a estas circunstancias extraordinarias. La regidora ha recordado que la Diputación ya puso en marcha en 2022 un paquete de medidas de más de 30 millones de euros para apoyar a los municipios ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania.

"Si entonces la Diputación fue capaz de movilizar recursos extraordinarios para ayudar a los municipios en un momento complicado, ahora también debe hacerlo. Los ayuntamientos necesitan apoyo para reparar daños, mantener servicios y hacer frente al aumento de los costes energéticos", ha concluido.