Prevención del alzhéimer en Lucena: la asociación Nuestros Ángeles incorpora un aula para talleres cognitivos

La sede de la asociación de Lucena Nuestros Ángeles, compuesta por familias y enfermos de alzhéimer, ha incorporado un aula destinada a la impartición de talleres dirigidos a la prevención de esta patología. Hasta estas instalaciones acuden usuarios tanto de la localidad como de poblaciones de la comarca.

En breves fechas, este colectivo asistencial, que celebraba en 2025 su 25 aniversario, desarrollará una jornada de puertas abiertas. Anteriormente, la adaptación específica de las dependencias comprendía reformas de los espacios y la dotación de ordenadores táctiles y tablets para los 70 perceptores de las diferentes terapias en este centro.

Objetivo: afianzar el desarrollo cognitivo

Estas acciones propias se encuadran en un proyecto global, sustentado en el afianzamiento del desarrollo cognitivo de quienes padecen la enfermedad. Durante 2025, esta entidad asistencial participó en la iniciativa regional promovida por la Consejería de Inclusión Social, con la finalidad de trasladar estas prácticas preventivas y la presencia de profesionales en los centros de participación activa. Personal de Nuestros Ángeles acudía a localidades como Aguilar de la Frontera, Priego o Carcabuey.

Visita institucional a la sede de la asociación Nuestros Ángeles. / Manuel González

Certificado de calidad en terapias no farmacológicas

La delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, acompañada por el alcalde, Aurelio Fernández, ha visitado este jueves las instalaciones de este colectivo. En su intervención, ha destacado "el cariño, la profesionalidad y el trabajo" brindado por entidades de esta tipología. Igualmente, ha añadido que las familias "saben" que "dejan en el sitio más adecuado" a los usuarios.

Hace unos meses, la Confederación Andaluza de Familiares de Alzhéimer otorgó a esta entidad el certificado de calidad en terapias no farmacológicas, avalado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.