Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despedidas de solteroCentros comercialesPasarela TurruñuelosBurkaMedina Azahara ConciertoHotelesPérdidas AyuntamientoTraslado JusticiaEconomíaCórdoba CF
instagramlinkedin

Inclusión

Prevención del alzhéimer en Lucena: la asociación Nuestros Ángeles incorpora un aula para talleres cognitivos

La delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, visita la sede del colectivo lucentino y destaca el trabajo y la profesionalidad de la entidad

Dolores Sánchez, en su visita a la sede de la asociación de alzéimer Nuestros Ángeles de Lucena.

Dolores Sánchez, en su visita a la sede de la asociación de alzéimer Nuestros Ángeles de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La sede de la asociación de Lucena Nuestros Ángeles, compuesta por familias y enfermos de alzhéimer, ha incorporado un aula destinada a la impartición de talleres dirigidos a la prevención de esta patología. Hasta estas instalaciones acuden usuarios tanto de la localidad como de poblaciones de la comarca.

En breves fechas, este colectivo asistencial, que celebraba en 2025 su 25 aniversario, desarrollará una jornada de puertas abiertas. Anteriormente, la adaptación específica de las dependencias comprendía reformas de los espacios y la dotación de ordenadores táctiles y tablets para los 70 perceptores de las diferentes terapias en este centro.

Objetivo: afianzar el desarrollo cognitivo

Estas acciones propias se encuadran en un proyecto global, sustentado en el afianzamiento del desarrollo cognitivo de quienes padecen la enfermedad. Durante 2025, esta entidad asistencial participó en la iniciativa regional promovida por la Consejería de Inclusión Social, con la finalidad de trasladar estas prácticas preventivas y la presencia de profesionales en los centros de participación activa. Personal de Nuestros Ángeles acudía a localidades como Aguilar de la Frontera, Priego o Carcabuey.

Visita institucional a la sede de la asociación Nuestros Ángeles.

Visita institucional a la sede de la asociación Nuestros Ángeles. / Manuel González

Certificado de calidad en terapias no farmacológicas

La delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, acompañada por el alcalde, Aurelio Fernández, ha visitado este jueves las instalaciones de este colectivo. En su intervención, ha destacado "el cariño, la profesionalidad y el trabajo" brindado por entidades de esta tipología. Igualmente, ha añadido que las familias "saben" que "dejan en el sitio más adecuado" a los usuarios.

Noticias relacionadas y más

Hace unos meses, la Confederación Andaluza de Familiares de Alzhéimer otorgó a esta entidad el certificado de calidad en terapias no farmacológicas, avalado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  2. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  3. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
  4. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
  5. Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
  6. El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
  7. La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil
  8. El Higueral recuerda cómo brotó el agua del suelo: 'Ha roto el venero de Maroto

Una persona herida en el incendio de una vivienda en Nueva Carteya

Una persona herida en el incendio de una vivienda en Nueva Carteya

Francisco Javier Navarro deja sus responsabilidades en el gobierno de Palma del Río por motivos personales y políticos

Francisco Javier Navarro deja sus responsabilidades en el gobierno de Palma del Río por motivos personales y políticos

¿De quién es el cementerio de Ochavillo? Los vecinos y el Ayuntamiento se enfrentan por la propiedad

¿De quién es el cementerio de Ochavillo? Los vecinos y el Ayuntamiento se enfrentan por la propiedad

Asojem y el Ayuntamiento de Puente Genil organizan unas jornadas para mejorar la participación en licitaciones públicas

Asojem y el Ayuntamiento de Puente Genil organizan unas jornadas para mejorar la participación en licitaciones públicas

Prevención del alzhéimer en Lucena: la asociación Nuestros Ángeles incorpora un aula para talleres cognitivos

Prevención del alzhéimer en Lucena: la asociación Nuestros Ángeles incorpora un aula para talleres cognitivos

María Jesús Botella anuncia la reforma integral de las Urgencias del centro de salud de Priego con 325.000 euros

María Jesús Botella anuncia la reforma integral de las Urgencias del centro de salud de Priego con 325.000 euros

El PSOE de Córdoba pide un plan de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos tras el temporal

El PSOE de Córdoba pide un plan de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos tras el temporal

Puente Genil crea la Mesa del Turismo para impulsar la planificación y promoción turística del municipio

Puente Genil crea la Mesa del Turismo para impulsar la planificación y promoción turística del municipio
Tracking Pixel Contents