Una persona herida en el incendio de una vivienda en Nueva Carteya

Una persona ha resultado herida en el incendio de una vivienda registrado este jueves en el municipio de Nueva Carteya.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el fuego se declaró alrededor de las 12.30 horas en una casa de dos plantas situada en la calle Cádiz. Las primeras llamadas alertaban de una intensa humareda que, al parecer, se originó en la zona del garaje.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Nueva Carteya, Guardia Civil, Bomberos de Montilla y servicios sanitarios. La rápida intervención permitió controlar el incendio y evitar que se propagara a otras estancias del inmueble o a viviendas colindantes.

Según comunicó la Policía Local al 112, una persona sufrió heridas leves, aunque por el momento no han trascendido más datos sobre su estado.