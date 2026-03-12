María Jesús Botella anuncia la reforma integral de las Urgencias del centro de salud de Priego con 325.000 euros

La Junta de Andalucía destinará 325.000 euros a la reforma integral de la zona de Urgencias del centro de salud de Priego mejorando la movilidad, eficiencia energética y confortabilidad del servicio tanto para pacientes como para profesionales. Así lo ha indicado la delegada territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, en el transcurso de la visita que este jueves ha realizado a las instalaciones en compañía del alcalde, Juan Ramón Valdivia, y del director del Área Sanitaria Sur, Pedro Castro.

Esta actuación, según señalaba a los medios la delegada, "dará un aspecto absolutamente distinto a lo que conocemos actualmente", puntualizando que estas obras se ejecutarán "sin parar el día a día el funcionamiento de este centro de salud".

Las Urgencias se trasladarán al área de Pediatría

Para que ello sea posible, Botella anunciaba que las Urgencias se trasladarán a la actual zona de Pediatría, accediéndose a la misma, a partir del 23-24 de marzo, por una puerta existente junto al acceso principal del centro de salud. A su vez, las actuales dependencias de Pediatría se trasladarán a dos nuevas consultas que se están ultimando y que, como añadía la delegada, "se han sacado de un espacio que estaba infrautilizado, por lo que esta reforma supondrá ampliar en dos consultas la capacidad asistencial del centro de salud".

María Jesús Botella explica la reforma en el exterior del centro de salud de Priego. / R.C.C.

En las Urgencias del centro de salud prieguense se atiende a unos 26.000 usuarios de los municipios que conforman la Zona Básica de Salud (Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego), y durante el pasado año 2025 se atendieron en torno a 38.000 consultas de urgencias, "por lo que era un espacio que necesitaba una reforma integral como la que se va a hacer".

Las obras del centro de salud tienen una duración prevista de seis meses

En cuanto a la reforma, cuya duración en un principio será de seis meses, la delegada señalaba que "con ella se ganará en movilidad, en eficiencia energética y en confortabilidad tanto para los pacientes como para los profesionales". Para ello, se reformarán los tres aseos con los que cuenta el área, dos de ellos accesibles para personas con movilidad reducida, cambiándose las ventanas, el sistema de climatización, la iluminación y las puertas, tres de las cuales se dotarán de un sensor para que se abran de manera automática.

Igualmente, se instalará un sistema de aviso contra incendios, se cambiarán todos los alicatados, y se pulirá y abrillantará el actual pavimento.

En estos momentos, "la plantilla está cubierta con 19 profesionales de medicina de familia, tres pediatras y dos dispositivos de apoyo, todo funcionando correctamente", ha destacado la delegada, quien ha destacado también el trabajo del personal de enfermería, "que se ha ido incrementando en los últimos años", al igual que el número de fisioterapeutas, "lo que ha permitido abrir la sala de fisioterapia por las tardes".

El centro de proximidad

Por otra parte, en relación al demandado centro de proximidad, Botella ha señalado a preguntas de CÓRDOBA que el protocolo que se firmaba en abril de 2022 "no es un papel mojado, ni mucho menos". Según Botella, "las necesidades que nos encontramos eran muchas y no se puede hacer todo al mismo tiempo".

"Ese centro de proximidad de Priego está en ese Plan de Infraestructuras Sanitarias y será una realidad, aunque no podemos concretar una fecha, porque no la tenemos", ha reiterado la delegada, concluyendo que "la voluntad política y el compromiso político están ahí".