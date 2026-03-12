El concejal de Palma del Río Francisco Javier Navarro afirma que deja sus delegaciones por motivos personales y profesionales

Francisco Javier Navarro ha expresado a CÓRDOBA que la decisión de apartarse de las responsabilidades políticas en el gobierno municipal de Palma del Río obedece a algo que lleva "meditando mucho tiempo" y por el que se ha llegado "a un acuerdo".

Tras la comunicación de la remodelación del equipo de gobierno municipal, en la que Navarro deja las áreas de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente y únicamente será concejal del grupo del PP, el concejal ha confesado que ha recibido "numerosas muestras de apoyo" de amigos, familiares e incluso miembros de la oposición y se encuentra "bastante tranquilo" ante su nueva etapa.

Navarro ha explicado que a partir de ahora quiere hacerse cargo de su trabajo y su familia. "Tengo una empresa de 30 trabajadores y es verdad que llevaba todo este mandato sin echarle la cuenta que tenía que echarle", ha apuntado. Por ello, en lo que respecta al Ayuntamiento, en esta nueva etapa pretende "estar en un segundo plano y dedicarme a mis negocios y a mi familia".

Mantiene el compromiso con sus compañeros

Navarro ha reconocido que han existido "decisiones políticas", porque en un principio "mi intención era quedarme con Seguridad, pero por temas personales y decisiones políticas se ha llegado a este planteamiento". No le faltan ganas para continuar y, de hecho, afirma que no quiere dejar su acta de concejal porque tiene "un compromiso" con sus compañeros hasta el final del mandato.

Admite que con la alcaldesa ha sido persona de confianza, pero que su relación ahora es "profesional, no es una relación de amistad", ha comentado. Navarro aclara también que su silencio inicial se debía a "seguir los cauces que marca la Alcaldía" y que se siente "muy orgulloso de mi trabajo, ahí está el legado que he dejado".

El hasta ahora concejal de Medio Ambiente asegura que le duele no haber podido terminar el proyecto de reestructuración del Punto Limpio, donde está "todo preparado".