Programación cultural
La chirigota Ssshhhhh!!, primer premio en Cádiz, actuará en el Carnavaluc 2026 de Lucena
El Ayuntamiento, a través de su delegación de Cultura, organiza una nueva edición del festival con un cartel que incluye agrupaciones carnavalescas de renombre y precios variados
Desvelado el cartel de la vigésima octava edición de Carnavaluc, el festival carnavalesco más longevo de Andalucía y que acontecerá el viernes 10 de julio, desde las 22.00 horas, en el patio exterior del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani de Lucena. La organización, liderada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento, ha decidido adelantar este espectáculo al primer día del fin de semana.
El principal atractivo está representado por la chirigota Ssshhhhh!!, primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en este año 2026, dirigida por Antonio Álvarez El Bizcocho. La nómina de grupos intervinientes se completa con otras dos chirigotas, en concreto, Los Amish del Mono, segundos clasificados con autoría de Álex El Peluca; y Los que la Tienen de Mármol, abanderada por El Melli y El Molina. Además, también actuará la comparsa Los locos, de El Piru y El Tomate.
Las entradas salen a la venta el 16 de marzo
Las entradas saldrán a la venta este próximo lunes, día 16, desde las 11.00 horas, con una promoción especial de lanzamiento, con un máximo de 200 localidades a un precio de 15 euros. En una siguiente fase, la opción anticipada costará 20 euros para adultos y diez euros para menores, con edades comprendidas entre 4 y 14 años. En taquilla, los precios suben a 25 y 15 euros respectivamente.
Los tiques se adquieren en la delegación de Cultura, a través de la web entradas.culturalucena.es y en la Librería Pipo y Cervecería El Portón.
Arcángel Bedmar, asesor artístico del evento estival, ha destacado este jueves en la presentación "la calidad y diversidad del cartel, pensado para ofrecer diferentes estilos de humor y de interpretación dentro del carnaval gaditano". Asimismo, ha recordado el carácter cultural y solidario del festival, cuya barra será gestionada este año por la oenegé Infancia Solidaria, reafirmando así "el compromiso social de Carnavaluc".
