¿De quién es el cementerio de Ochavillo? Los vecinos y el Ayuntamiento de Fuente Palmera se enfrentan por la propiedad

Asociaciones vecinales de Ochavillo del Río, a través de un comunicado, han calificado de "deslealtad institucional el intento del Ayuntamiento matriz (Fuente Palmera) de dinamitar el proceso de legalización" del cementerio de la entidad local autónoma mediante un decreto de investigación sobre la titularidad del mismo iniciado por la Alcaldía colona.

Exigen la "retirada inmediata" de ese documento porque "entorpece deliberadamente un procedimiento anterior que ya estaba prácticamente terminado y que contaba con el consenso de las partes implicadas". El colectivo vecinal afirma que "no hay ni un solo indicio documental que respalde la titularidad o propiedad del Ayuntamiento matriz. Toda la documentación acredita que es un cementerio parroquial".

Han recogido más de 400 firmas

Los vecinos, que han presentado más de 400 firmas, tienen previsto protagonizar en la tarde de este jueves una concentración en la Plaza Real de Fuente Palmera, a las puertas del Consistorio, a la misma hora en la que se estará celebrando el pleno ordinario de marzo. Y no descartan un posible encierro hasta que se obtenga un compromiso firme de retirada del decreto.

En relación con este asunto, el Ayuntamiento de Fuente Palmera hizo público hace dos semanas el inicio de un expediente para regularizar la situación jurídica del cementerio de Ochavillo del Río y avanzar en su correcta gestión patrimonial con el objetivo de ceder el bien a la Entidad Local Autónoma e invertir en él para su mejora, tal como lo había solicitado la Asociación de Vecinos Rafael Alberti.

Además, proponía un documento de trabajo entre esta asociación, la ELA y el Ayuntamiento matriz, esperando contar con el apoyo de todas las partes para seguir trabajando en este recinto.

El camposanto tiene una situación jurídica compleja

El alcalde de La Colonia, Francisco Javier Ruiz, ha explicado a este periódico que "el cementerio de Ochavillo no está inscrito correctamente en el Registro de la Propiedad. Nunca lo ha estado. Y además presenta una situación jurídica compleja: una parte del cementerio aparece como parcela catastral independiente y las dos fincas que lo conforman están incluidas dentro de fincas privadas, por lo que es necesario segregar y regularizar".

En su opinión, "esto significa que no se puede simplemente ir al notario y poner el cementerio a nombre de alguien, porque antes hay que determinar con exactitud qué suelo forma parte del cementerio y cuál no". Ruiz ha concluido asegurando que "esto no es una opinión política, esto es la Ley".