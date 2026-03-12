El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro

El Ayuntamiento de Baena ha declarado la ruina legal urbanística del edificio del antiguo matadero de Mimarsa, ubicado en la zona de la Fuente de Baena, en contacto con el arroyo Marbella. El decreto ha sido firmado por la alcaldesa, María Jesús Serrano, tras tomar conocimiento del informe emitido por el técnico de Administración General del Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

En él se indica que en el expediente administrativo consta la existencia de diversos informes técnicos municipales, entre los que destaca el informe del arquitecto municipal de fecha de octubre de 2024, emitidos en fechas sucesivas, en los que se pone de manifiesto "el grave estado de deterioro, abandono y ruina de la construcción, situada en la calle Cantarerías de la Fuente de Baena identificado como antiguo matadero Mimarsa, apreciándose deficiencias estructurales, riesgos ciertos para la seguridad de personas y bienes, y la pérdida de las condiciones mínimas de estabilidad, seguridad y uso efectivo legítimo".

La alcaldesa pide a la Junta que inicie acciones legales

La alcaldesa señala que "desde que tomamos posesión estamos haciendo gestiones para resolver la situación que tiene este inmueble, situado en una zona donde además es necesario realizar una regeneración urbana y social del entorno". Pero las gestiones que se están haciendo, añade Serrano, no se limitan a lo que compete desde el punto de vista de la normativa urbanística y de declaración de ruina legal, sino que también, conocedores de que la Agencia IDEA y, por tanto, la Junta de Andalucía tiene acciones de reintegro de subvenciones no ejecutadas por esta sociedad, se está "instando a la Junta de Andalucía a que impulse las acciones judiciales para que pueda resolverse la problemática del antiguo matadero".

"En este empeño en solucionar este problema -señalan desde el Ayuntamiento en una nota-, la alcaldesa solicitó al Ejército ayuda, pero no fue posible debido a la gran envergadura del inmueble y a la existencia en el mismo de residuos como el amianto".

Multa a la propiedad por no mantener el edificio

El Ayuntamiento ha notificado a la propiedad su obligación de conservar y rehabilitar el edificio, sin que estas notificaciones hayan sido atendidas de forma efectiva dentro de los plazos concedidos. Por ello, ante el incumplimiento reiterado de las órdenes de ejecución, se acordó previamente la imposición de una multa coercitiva y, ahora, se ha determinado la necesidad de declarar formalmente la situación legal de ruina.

El Consistorio recuerda que declarar que la situación de ruina lleva aparejado "ordenar a la propiedad la adopción inmediata de las medidas urgentes y necesarias para evitar daños a personas y bienes, consistentes, al menos, en asegurar y apuntalar los elementos estructurales inestables, retirada de elementos sueltos o susceptibles de desprendimiento, vallado perimetral y control de accesos, limpieza y retirada de residuos y materiales peligrosos".