Asojem y el Ayuntamiento de Puente Genil organizan unas jornadas para mejorar la participación en licitaciones públicas

La Biblioteca Municipal Ricardo Molina de Puente Genil acoge este jueves las primeras jornadas sobre contratación pública organizadas por la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem), el Ayuntamiento, la empresa municipal Egemasa y la UCO, a través del Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico. Con un enfoque eminentemente práctico, estas jornadas pretenden ofrecer a las 50 empresas y profesionales participantes las herramientas claras para participar en licitaciones públicas, mejorar la preparación de ofertas y resolver dudas habituales sobre los procedimientos de contratación.

Durante el acto de inauguración de las jornadas, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Javier Villafranca, ha explicado que "Egemasa ha detectado que a determinadas licitaciones no concurren empresas locales a pesar de la existencia en el municipio de empresas del sector que cubren esas necesidades, de forma que algunas se quedan desiertas".

Ante ello, y dado el contacto estrecho existente entre las empresas, los autónomos, el Ayuntamiento y Egemasa, se ha puesto en marcha esta jornada, "para servir de formación a las empresas no sólo a la hora de concurrir a estas licitaciones de Egemasa, sino a cualquier otro proceso de licitación pública para numerosas administraciones, empresas públicas, instituciones y entidades, donde las empresas de Puente Genil tienen un nicho de negocio que puede redundar en la creación de empleo y generación de riqueza".

Aprovechar las oportunidades para empresas y autónomos

Por su parte, el presidente de Asojem, Manuel Martos, indicó que las jornadas continúan en la línea formativa desarrollada por la entidad que preside en los últimos años. "Hace unos meses ya tuvimos unas jornadas sobre el impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y las oportunidades de negocio que ello genera para las empresas locales, y la jornada de hoy viene a reforzar el aspecto de las licitaciones como factor para el desarrollo económico de nuestras empresas".

"Entendemos que hay licitaciones posibles para pequeñas y medianas empresas, para autónomos, y para cualquier entidad del tejido económico de Puente Genil", señaló Martos, añadiendo que "hoy en día hay que aprovechar cualquier oportunidad para el crecimiento económico de nuestras empresas y autónomos, y una de ellas es trabajar con las administraciones públicas".