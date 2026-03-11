Movilidad
Estas son las carreteras autonómicas más peligrosas de Córdoba según la Junta
La Consejería de Fomento ha publicado en el BOJA las siete carreteras con más riesgo en Córdoba, que se suman a otras 18 en Andalucía, con el objetivo de iniciar mejoras en la seguridad vial
La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha detectado siete tramos de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Córdoba con un elevado grado de peligrosidad, lo que conllevará la realización de actuaciones para mejorar la seguridad vial.
Las siete vías afectadas han sido publicadas en el BOJA esta semana, en un informe que cuenta con 25 carreteras en toda Andalucía. La orden por la que queda aprobado el programa entra en vigor este miércoles y todas las obras -algunas ya licitadas e incluso adjudicadas- tienen programación presupuestaria garantizada, según asegura la Junta.
En Córdoba, las carreteras que están incluidas en este plan son la A-386, la A-318 en Lucena, la A-3075 en Espiel, la A-424 en Villanueva de Córdoba, la A-3133 en La Rambla, la A-3177 y la A-431 en Palma del Río.
