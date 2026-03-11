El Ayuntamiento de Posadas lanza la campaña 'Tu pueblo es tu casa, ¡cuídalo!' para fomentar el cuidado del entorno

El Ayuntamiento de Posadas, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, ha desarrollado la campaña de sensibilización Tu pueblo es tu casa, ¡cuídalo!, una iniciativa destinada a fomentar el respeto y el cuidado de los espacios públicos, así como la adopción de hábitos responsables en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y convivencia ciudadana. El proyecto ha sido subvencionado por la Diputación de Córdoba.

La campaña se caracteriza por su enfoque participativo, contando con la implicación directa de vecinos y vecinas de diferentes edades y colectivos sociales del municipio. Esta participación ha sido uno de los elementos clave del proyecto, ya que permite que el mensaje llegue con mayor fuerza al conjunto de la población, favoreciendo la reflexión colectiva y promoviendo el cambio de hábitos hacia comportamientos más respetuosos con el entorno.

Entre las principales acciones desarrolladas destaca la producción de un vídeo de sensibilización protagonizado por personas de la localidad, en el que se representan diversas situaciones cotidianas relacionadas con problemáticas ambientales como el uso correcto de papeleras, la recogida de excrementos de animales de compañía, la separación de residuos domésticos, el cuidado del mobiliario urbano o la reducción del ruido en las calles, entre otras.

La campaña ha llegado también a la escuela infantil. / E. Guzmán

En el audiovisual han participado alumnado de los centros de Educación Infantil y Primaria La Salud y Andalucía, miembros de la Asociación Anivida, personal educativo y alumnado de la Escuela Infantil Antiguo Colegio Jesús, integrantes del Club de Senderismo de Posadas y un vecino de Rivero de Posadas, mostrando tanto comportamientos inadecuados como las buenas prácticas que deben adoptarse para mejorar el cuidado del entorno urbano. El vídeo se completa con la intervención de un operario del servicio de limpieza viaria y el alcalde de la localidad, Emilio .

Basurix, la mascota que guía el mensaje ambiental

Un elemento destacado de la campaña es la creación de Basurix, la mascota que guía el mensaje de sensibilización ambiental. Basurix, representado como una papelera con un diseño cercano y pedagógico, aparece tanto en las infografías que acompañan los vídeos educativos como en la cartelería instalada en distintos espacios públicos del municipio, reforzando de forma visual y didáctica los mensajes de la campaña.

La iniciativa se ha completado con el diseño gráfico de materiales informativos para su difusión en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos del municipio, así como con una jornada de voluntariado ambiental de recogida de residuos en el parque periurbano La Sierrezuela, en la que participaron vecinos y vecinas comprometidos con la conservación de este espacio natural.

Tu pueblo es tu casa, ¡cuídalo! continuará difundiéndose en los meses sucesivos a través de los canales municipales con el objetivo de seguir promoviendo actitudes responsables y un mayor respeto hacia el entorno urbano y natural de Posadas.