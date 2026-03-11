Suelo industrial
La primera fase de ampliación del polígono Dehesa Boyal de Pozoblanco movilizará una inversión de 11,8 millones de euros
Salvador Fuentes se reúne con empresarios pozoalbenses para dar a conocer el proyecto Dehesa Boyal II, que ofrecerá parcelas flexibles y busca consolidar a la localidad como polo industrial del norte de Córdoba
El Centro Impulsa de Pozoblanco ha acogido este miércoles una reunión donde empresarios de la localidad han podido conocer al proyecto del que será el polígono Dehesa Boyal II. El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; la vicepresidenta del Grupo Cinco, Marta Siles, y el alcalde de la localidad, Santiago Cabello. En su intervención, Fuentes ha detallado que "esta primera fase de la ampliación del polígono industrial pozoalbense movilizará una inversión total de 11,8 millones de euros"
Los detalles aportados en el encuentro sobre el polígono que está llamado a paliar la falta de suelo industrial en la localidad son los conocidos, 500.000 metros cuadrados, aunque en la actualidad se pretende actuar sobre una superficie de 246.000. El presidente de la Diputación ha destacado que se está ante "parcelas dinámicas", de forma que permitan una diversificación de las actividades e ir más allá de las puramente relacionadas con el sector primario.
Esta primera parte del proyecto se haría por fases y de momento, el último paso dado data de septiembre de 2025, cuando se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de la primera unidad de ejecución.
La zona industrial tendrá modulación flexible
Respecto al proyecto en sí, Fuentes ha detallado que, una vez concluida la fase de urbanización, una de sus características será la modulación flexible, de forma que podrá ofrecer desde parcelas reducidas para pymes y talleres hasta grandes superficies de 8.500 metros cuadrados con posibilidad de agrupación".
El objetivo, ha precisado Fuentes, es "consolidar al municipio como el mayor polo industrial del norte de la provincia", de forma que sirva de impulso a una industria agroalimentaria "capaz de generar unas sinergias que alimentan a la economía y el bienestar de todos los pueblos de Los Pedroches". Esto se conseguiría al integrar esta superficie con las actuales instalaciones de Covap y Dehesa Boyal I, consolidando así "un ecosistema industrial de 1,5 millones de metros cuadrados".
Planificación por fases del polígono Dehesa Boyal II de Pozoblanco.Planificación por fases del polígono Dehesa Boyal II de Pozoblanco.
La financiación del proyecto
En estos momentos, la ejecución de este ambicioso proyecto está supeditada a otras dos cuestiones: la demanda del sector empresarial y la financiación. En el encuentro con los empresarios se ha llegado a afirmar que, sin esa demanda, el proyecto no se podrá desarrollar, pero que si hay interés, "habrá una apuesta" desde las administraciones.
La otra cuestión vital para el desarrollo de un proyecto que supera los once millones de euros es precisamente eso, la financiación. A este respecto, y durante el encuentro con empresarios, el primer edil pozoalbense ha detallado que hay tres opciones: una primera, que el Ayuntamiento asuma con fondos propios la inversión; una segunda, que se unan para este fin el Consistorio y la Diputación provincial a través del Grupo Cinco, y una tercera vía, que el Ayuntamiento cuente con la aportación de empresarios que quieran ser partícipes del desarrollo del proyecto.
Finalmente, Santiago Cabello ha agradecido el apoyo de la Diputación a un proyecto que supondrá un impulso "al mayor parque de suelo industrial del norte de la provincia de Córdoba, un parque de futuro que será una importante fuente de generación de empleo".
