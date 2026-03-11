Un nuevo CADE en La Rambla ofrecerá asesoramiento y formación a emprendedores de la Campiña Sur cordobesa

La Rambla contará con un nuevo Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) tras el acuerdo alcanzado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y el Ayuntamiento de la localidad de la Campiña Sur cordobesa. Así lo han anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, en la visita que han realizado este martes a la localidad. Allí han mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde del municipio, Jorge Jiménez.

Durante la reunión, ambas instituciones han abordado distintas iniciativas relacionadas con el ámbito educativo, la formación profesional y el impulso al emprendimiento y han destacado la importancia de acercar los recursos públicos de apoyo empresarial a los municipios para favorecer la creación de empresas y la generación de empleo, ha explicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En este contexto, Copé ha señalado que la apertura del nuevo CADE permitirá ofrecer a las personas emprendedoras de La Rambla y de su entorno asesoramiento especializado, formación empresarial y acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos, facilitando así que cualquier persona con una idea de negocio pueda transformarla en una iniciativa empresarial viable.

El delegado territorial, igualmente, ha subrayado que este nuevo centro formará parte de la red de Centros Andaluces de Emprendimiento de Andalucía Emprende, que presta servicios gratuitos de asesoramiento empresarial, apoyo en la búsqueda de financiación, formación especializada y acompañamiento en la creación de empresas.

Generar oportunidades en entornos rurales

María Dolores Gálvez, por su parte, ha recalcado que “desde el ámbito del empleo, los CADE son herramientas fundamentales para apoyar el emprendimiento y generar oportunidades en toda la Córdoba rural. Los autónomos y autónomas constituyen un pilar de nuestra economía, y desde la Consejería de Empleo trabajamos para acompañarles no solo con ayudas como la cuota cero o el inicio de actividad, sino también con asesoramiento que transforme sus ideas en proyectos empresariales viables. Detrás de cada nuevo negocio hay empleo y riqueza para el territorio. Es una alegría especial poder estar hoy aquí en mi pueblo acompañando este anuncio.”

En la provincia de Córdoba, la red de Andalucía Emprende cuenta con más de 30 Centros Andaluces de Emprendimiento y un amplio equipo de profesionales especializados, que trabajan para impulsar el ecosistema emprendedor en todo el territorio. Solo en el último año, esta red ha contribuido a la creación de más de 1.500 empresas y más de 1.500 empleos, además de prestar miles de servicios de asesoramiento y organizar numerosas acciones formativas y de fomento del emprendimiento dirigidas a emprendedores, empresas y escolares de diferentes etapas educativas (ESO, FP, Bachillerato, Universidad…).

Un nuevo recurso en el municipio

Por su parte, el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha valorado positivamente la puesta en marcha de este nuevo recurso en el municipio, destacando que “la apertura del CADE supondrá una oportunidad importante para impulsar el emprendimiento local y apoyar a quienes quieren desarrollar su proyecto empresarial en La Rambla”.

El nuevo CADE, ubicado en las dependencias del Centro Municipal de Actividades Comerciales, de Empleo e Iniciativa Empresarial, permitirá reforzar el ecosistema emprendedor del municipio y contribuirá a dinamizar la actividad económica local, ofreciendo a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas un punto de apoyo cercano para el desarrollo de sus iniciativas.