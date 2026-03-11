Montilla recupera la tradición de la saeta con un taller práctico este domingo en el barrio de La Cruz

El salón social de la Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla acogerá este domingo un taller práctico de Exaltación de la Saeta con el objetivo de recuperar y difundir una de las tradiciones musicales más arraigadas a la Cuaresma y a la Semana Santa montillana. La actividad, que comenzará a las 12.30 del mediodía, combinará una charla introductoria y un espacio participativo abierto a cantaores locales interesados en este singular rezo flamenco con profundas raíces en Andalucía.

La iniciativa forma parte del proyecto participativo El Barrio Que Quieres y cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos La Silera, la Peña Cultural Flamenca El Lucero, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura y la propia Cooperativa Agrícola La Unión, entidades que se han sumado a esta propuesta cultural y vecinal orientada a reforzar la identidad del barrio y recuperar tradiciones que formaron parte de su vida social en décadas pasadas.

Dirigido por la cantaora montoreña Lucía Leiva

El encuentro estará dirigido por la cantaora montoreña Lucía Leiva, especialista en el cante de saetas, que ofrecerá un recorrido por los diferentes estilos tradicionales de este género, con especial atención a los vinculados a la provincia de Córdoba y su entorno.

Tras esta primera parte formativa, el acto se abrirá a la participación de cantaores de Montilla, generando un espacio de aprendizaje compartido y de encuentro en torno a esta expresión musical tan ligada a la espiritualidad popular de la Semana Santa.

El taller se celebrará con acceso libre hasta completar aforo y está abierto a toda la ciudadanía interesada en acercarse a este cante flamenco de profundo significado religioso y cultural.