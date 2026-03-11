Montilla organiza la 5ª Ruta Cofrade para mostrar el patrimonio artístico y cultural de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Montilla celebrará los próximos sábados 21 y 28 de marzo la 5ª Ruta Cofrade de Montilla, una iniciativa impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos que permitirá recorrer templos, hermandades y espacios vinculados a la tradición cofrade con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico, cultural y social que rodea a la Semana Santa montillana.

La actividad, que alcanza este año su quinta edición, contará con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, junto a distintas hermandades, asociaciones y empresas locales relacionadas con la tradición cofrade. A través de esta propuesta, el municipio invita a vecinos y visitantes a conocer de cerca el entramado cultural y social que sustenta una de las celebraciones más arraigadas del calendario montillano.

El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que esta iniciativa “es una forma singular de poner en valor nuestra Semana Santa y todo el patrimonio artístico y cultural que la rodea”. En ese sentido, destacó que la ruta permite mostrar no solo las imágenes, templos y casas de hermandad, sino también “todo el ecosistema que forma parte de esta celebración”.

Además, el responsable municipal explicó que “la Semana Santa también tiene un impacto importante en distintos sectores de la economía local como la artesanía, la floristería, la música o la gastronomía, y con esta actividad queremos divulgar todo ese patrimonio y dar a conocer la vida cofrade durante el tiempo de Cuaresma”.

Puesta en valor de la Semana Santa montillana

Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, recordó que esta iniciativa comenzó a desarrollarse en el año 2022, recuperando una propuesta que se venía trabajando antes de la pandemia. En ese contexto, indicó que “es un proyecto que nació para mostrar el patrimonio cofrade de Montilla y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose con una gran acogida por parte del público”.

De igual modo, el edil montillano destacó la implicación de las hermandades y colectivos participantes, a quienes agradeció su colaboración. En sus palabras, “las hermandades nos abren el corazón de sus casas y templos en unos días muy especiales de preparación para la Semana Santa, lo que permite conocer de cerca todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada estación de penitencia”.

Dos jornadas de actividades

La 5ª Ruta Cofrade de Montilla se desarrollará este año con varias novedades. Por primera vez, el programa se celebrará en dos jornadas completas, con actividades tanto por la mañana como por la tarde y una pausa a mediodía destinada a una degustación gastronómica de productos típicos de Cuaresma.

Cada jornada contará con un recorrido diferente. La primera de las rutas comenzará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y permitirá visitar distintos templos, hermandades y espacios relacionados con la tradición cofrade montillana. La segunda jornada partirá desde el castillo de El Gran Capitán y ofrecerá un itinerario distinto por otros enclaves vinculados a la Semana Santa, incluyendo la visita al espacio de ensayo de La Pasión, uno de los elementos más representativos de la tradición escénica del municipio.

La actividad será gratuita, aunque contará con plazas limitadas. Para facilitar el desarrollo de las visitas, se organizarán grupos de alrededor de cuarenta personas. Además, el Ayuntamiento de Montilla reservará parte de las plazas para visitantes procedentes de fuera de la localidad con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la Semana Santa local. Las inscripciones podrán realizarse a partir del miércoles 11 de marzo a través del servicio de WhatsApp de la Oficina de Turismo, en el número 672 78 05 21.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha destacado que esta iniciativa contribuye a reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa local, permitiendo descubrir el patrimonio, la historia y las tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más significativas de la ciudad.