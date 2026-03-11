La Junta impulsa nuevas inversiones en los centros de salud de Aguilar de la Frontera y Moriles

La Junta de Andalucía ha destinado 89.000 euros en mejoras en los centros de salud de Aguilar de la Frontera y Moriles, tal como ha anunciado la delegada de Sanidad, María Jesús Botella, durante su visita a los mismos. En el primer caso, la delegada ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Carmen Flores, así como por Isabel Orzaez, directora de atención primaria del Área Sanitaria Sur de Córdoba.

En el caso de Aguilar de la Frontera, el Gobierno andaluz va a posibilitar la adquisición de una ortopanto, herramienta diagnóstica para la mejora de la atención de la salud bucodental, por importe de 50.000 euros. Igualmente, se han destinado 25.000 euros para la adquisición de un nuevo respirador de transporte y la reforma del sistema de climatización en la zona destinada a salud bucodental, lo que hace una inversión total de 75.000 euros. El objetivo, según Botella, es aumentar la capacidad de resolución y diagnóstico de la atención primaria y mejorar la confortabilidad de profesionales y pacientes.

El nuevo respirador permitirá ofrecer asistencia ventilatoria automática a pacientes con insuficiencia respiratoria grave fuera de la UCI, “una herramienta fundamental para centros que, como el de Aguilar, cuentan con servicio de Urgencias”, destaca Botella.

La delegada de Sanidad ha recordado que la inversión en este centro “ha sido constante en los últimos años”. Sólo en 2024 se destinaron 108.000 euros a la creación de una nueva sala de Rayos X con tecnología digital directa, que mejora la calidad de imagen, reduce la radiación y agiliza la comunicación de resultados con los especialistas. Además, el centro se ha equipado recientemente con un nuevo espirómetro y un retinógrafo. Botella ha hablado de la importancia de la apertura de la sala de fisioterapia en horario de tarde desde hace tres meses, así como de la posibilidad de que los médicos de familia deriven directamente al fisioterapeuta a los pacientes que así lo requieran.

La Zona Básica de Salud de Aguilar dispone de ocho médicos de familia y dos pediatras, además de un refuerzo médico para cubrir guardias y posibles incidencias. El equipo realiza guardias en el propio centro de salud desde las 15:00 hasta las 8:00 horas, de lunes a viernes, y durante 24 horas los fines de semana y festivos.

Asimismo, el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de Montilla presta apoyo en situaciones de urgencia prioritaria, realizando el traslado al Hospital de Montilla si es necesario.

Durante 2025, la actividad urgente del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Aguilar de la Frontera registró 17.642 consultas médicas, cifra que se eleva a 35.284 si se incluyen también las consultas de Enfermería.

Moriles

En su visita a Moriles, Botella ha anunciado una inversión de 14.000 euros para la creación de una nueva sala de atención al paciente, ampliando así las dependencias del consultorio. Esta actuación responde a una necesidad detectada en 2023, cuando se valoró aumentar los espacios asistenciales.

La delegada ha señalado que “esta ampliación se ha hecho necesaria por la incorporación de nuevos profesionales” como una enfermera pediátrica, un auxiliar administrativo antes compartido con el Ayuntamiento y un trabajador social que acude al centro una vez por semana. También se ha añadido un celador a partir de las 15:00 horas para reforzar el servicio de Urgencias.

El consultorio de Moriles, construido en 2011, cuenta con 220 metros cuadrados y atiende a una población de 3.784 personas. Durante estos días de marzo, se han realizado 513 consultas de Medicina de Familia y 283 de Enfermería, incluidas 34 visitas domiciliarias. La plantilla está formada por tres médicos de familia, uno de los cuales atiende también a la población de Navas del Selpillar.

Durante el pasado año, el centro registró 20.744 consultas médicas, mientras que el Servicio de Urgencias de Atención Primaria atendió 8.976 urgencias médicas, que ascienden a 9.092 al sumar las atendidas por Enfermería.

Botella ha destacado que “el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía atiende las necesidades tanto de la Atención Primaria como del ámbito hospitalario y de Urgencias, en obras y equipamiento, sin olvidar a los consultorios de los municipios más pequeños, como Moriles”. La delegada también se ha referido a la dotación de profesionales sanitarios y a la estabilidad laboral, así como a la importancia de la labor del personal de enfermería con figuras como las enfermeras referentes escolares, las comunitarias, las gestoras de casos o el sistema de asistencia sanitaria a residencias de mayores, como el que funciona en Aguilar de la Frontera, con un seguimiento exhaustivo e individualizado de los mayores.