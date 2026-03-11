La alcaldesa de Palma del Río remodela el gobierno municipal: Francisco Javier Navarro pierde sus competencias y Javier Ruiz asume Medio Ambiente

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha comunicado una remodelación del equipo de gobierno municipal en la que el concejal Francisco Javier Navarro deja de ostentar las competencias del Área de Seguridad Ciudadana, que incluye Protección Civil y Policía Local, así como las de Medio Ambiente y Parques y Jardines, y se queda sin delegación.

Según la resolución firmada por la regidora este 10 de marzo, las competencias de Seguridad Ciudadana las asume la propia alcaldesa y las delegaciones de Medio Ambiente y Parques y Jardines quedan en manos de Javier Ruiz Cabrera, que ha manifestado que acepta la cartera "con la misma ilusión y con las mismas ganas de servir a mi pueblo con las que lo hice cuando me metí en esta empresa" y con "vocación de servicio público".

El concejal Francisco Javier Navarro, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Francisco Javier Navarro sigue siendo concejal

El portavoz del gobierno local, Antonio Martín, ha explicado que este cambio obedece "a una reestructuración del gobierno como las que hay en muchísimos gobiernos de muchísimas administraciones y es un proceso totalmente normal de reestructuración". Martín expone que Navarro "sigue siendo concejal del equipo de gobierno y estará en sus comisiones y en sus plenos. No es el primer concejal ni el último que no tiene ningún tipo de delegación".

El portavoz ha elogiado a su compañero agradeciendo su "magnífico trabajo dentro de sus competencias, pero ahora hay una reestructuración que entiende la señora Esteo que debe hacerla así y además está en sus competencias", ha manifestado. Entienden desde el PP que "es un gobierno dinámico y que atiende siempre a distintas circunstancias y devenires".

Cambio también en las tenencias de Alcaldía

Navarro también deja de ser quinto teniente de alcalde, y pasará a serlo Eduardo López Povedano, y el sexto teniente de alcalde será Javier Ruiz.

Este es el quinto cambio que se realiza en este mandato con Matilde Esteo como alcaldesa. El primero fue tras la renuncia de María Teresa Merinas, por la que entraba en el equipo de gobierno Javier Ruiz como delegado de Inclusión Social y Mayores. Berta Martínez también renunció a su cartera de Festejos y se convirtió en la primera concejala sin cartera. Antonio Martín asumió Festejos, que sumó a la cartera de Tradiciones populares.

El tercero de los cambios ocurrió con la delegación de Medio Ambiente, que pasó de manos de Juan Trujillo a Francisco Javier Navarro. En cuarto lugar, Eduardo López Povedano dejó la concejalía de Educación en favor de Javier Ruiz. Ahora Francisco Javier Navarro será el segundo concejal sin delegaciones en el gobierno municipal de Palma del Río.