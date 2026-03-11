Fallece el artista carpeño Antonio Ángel Mariscal Gaitán ‘Maec’, arquitecto del espíritu y creador de ángulos imposibles

Ha fallecido en Córdoba a los 65 años de edad Antonio Ángel Mariscal Gaitán, conocido artísticamente como Maec. Con su partida, el mundo del arte y la arquitectura pierde a un creador inclaudicable, un buscador de perspectivas insólitas que dedicó su vida a transformar la realidad a través del dibujo, la pintura y el volumen.

Su trayectoria comenzó en las aulas de la Facultad de Arquitectura de Sevilla, donde ya destacaba por capturar rincones de la ciudad desde ángulos inalcanzables. A lo largo de medio siglo, Antonio evolucionó desde un figurativismo técnico hacia un conceptualismo profundo. Su obra, cargada de una "luz mística", reflejaba una búsqueda espiritual constante que culminó en su etapa final con una visión casi sobrenatural de la existencia.

De Nueva York a la 'Pierneta'

Tras llevar su talento al escenario internacional con exposiciones en Nueva York, Mariscal regresó a su Córdoba natal para emprender su proyecto más personal y desafiante. De su pincel nació la Pierneta, un símbolo de inconformismo que evolucionó desde el trazo erótico hasta convertirse en una propuesta arquitectónica ambiciosa, diseñada para dialogar directamente con el corazón de los cordobeses.

Legado de humildad y misterio

Más allá de sus logros técnicos, se marcha un hombre recordado por su humildad y por esa aura magnética que lo acompañaba. Antonio Mariscal no solo construyó edificios; construyó un lenguaje propio donde el eros y el tánatos se entrelazaban para desafiar la mirada del observador común.

Descanse en paz el artista que supo ver lo que otros apenas intuían.