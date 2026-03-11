Plan Invierte de la Diputación de Córdoba: así son los criterios del reparto de fondos para ayuntamientos y mancomunidades

Para acceder al plan Diputación Invierte, aprobado este miércoles por el Pleno de la Diputación de Córdoba, se han establecido una serie de criterios que marcarán la cantidad que recibirá cada entidad.

Dicha cantidad se fijará teniendo en cuenta una cuantía fija por entidad del 48,625% y unas cuantías que dependen de criterios de población:

10% según cantidad de población relativa de cada entidad con respecto a la población total del conjunto de municipios

10% según un factor de nivelación decreciente

12,5% según porcentaje de despoblación.

También se tendrán en cuenta criterios de dispersión:

5% por número de núcleos secundarios

2,5% por población fuera del núcleo principal)

7% según los últimos datos de desempleo de la localidad

de la localidad 4,375% a partes iguales entre los municipios de la zona Norte de la provincia.

El reparto para las mancomunidades

De la cuantía global, 580.000 euros irán destinados a las diez mancomunidades en base a unos criterios prefijados. Las cantidades oscilan entre los 36.491 euros que recibe la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir y los 94.300 euros de la Mancomunidad de la Subbética.

Las actuaciones podrán haberse iniciado, pero no podrán estar finalizadas antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades beneficiarias.

En todo caso, ningún gasto podrá ser anterior al 1 de enero de 2026 y el plazo para ejecutar las actuaciones finalizará el 30 de junio de 2027.