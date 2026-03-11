Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudiantes y profesionales se forman en ciberseguridad gracias a la microcredencial del CUD y la UCO

La formación, que se imparte en el Aula del Futuro del IES Aguilar y Eslava, otorga 1,5 créditos ECTS en modalidad híbrida

Clase presencial en el IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Clase presencial en el IES Aguilar y Eslava de Cabra. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La microcredencial universitaria de nivel básico en Ciberseguridad organizada por el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra (CUD) ha comenzado a impartirse en el Aula del Futuro del IES Aguilar y Eslava, donde se desarrollan las sesiones presenciales de esta formación especializada.

Esta iniciativa formativa, impulsada por el CUD -centro dependiente de la Universidad de Córdoba y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra- tiene como objetivo dotar al alumnado de conocimientos fundamentales en un ámbito clave para la sociedad digital actual.

La formación equivale a 1,5 créditos ECTS

El curso cuenta con una carga lectiva de 1,5 créditos ECTS y se imparte en modalidad híbrida, combinando 10 horas presenciales de carácter teórico-práctico con otras 5 horas en formato on line.

Mientras que las sesiones presenciales se desarrollan en las instalaciones del histórico instituto egabrense, la parte virtual se lleva a cabo a través del aula virtual de la Universidad de Córdoba mediante la plataforma Moodle de Cursos y Títulos Propios, además de incorporar recursos formativos de Cisco.

Participan estudiantes y profesionales

La formación desarrolla una planificación que facilita la participación de estudiantes y profesionales al permitir compatibilizarla con otras actividades académicas o laborales.

Se trata de una microcredencial universitaria homologada, respaldada por un sistema de garantía de calidad y certificada a nivel europeo, por lo que su superación puede ser reconocida como mérito en oposiciones, sexenios o créditos de libre configuración, entre otros ámbitos.

TEMAS

