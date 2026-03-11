Almedinilla construirá un pabellón polideportivo con fondos de la Diputación de Córdoba

El Ayuntamiento de Almedinilla ha aprobado en pleno el proyecto de construcción de un pabellón polideportivo, una iniciativa que se financia con fondos de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba para el periodo 2024-2027.

El concejal Francisco Pulido ha informado en el periódico local La Fuentezuela sobre este proyecto, que se ubicará en el espacio anexo al campo de fútbol y completará las instalaciones deportivas.

Tendrá capacidad para 150 personas

Contará con una pista polivalente para fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenis, balonmano, bádminton u otros deportes. En cuanto al graderío, tendrá capacidad para al menos 150 personas.

El Ayuntamiento ha planteado además la creación de una serie de salas complementarias y polivalentes para usos deportivos de gimnasio, spinning, crossfit, pilates, aerobic, etcétera en el interior, que formarán así un conjunto compacto y unitario destinado en su integridad al uso deportivo.

Las obras se harán en dos fases

Las obras tendrán que ejecutarse en dos fases dado el coste del proyecto, que excede de las capacidades del municipio. La asignación presupuestaria de la Diputación para Almedinilla en el presente cuatrienio (que finaliza el año que viene) asciende a 435.000 euros, un 7,4% más que en el ciclo anterior, según la información facilitada por el concejal.

En esta primera fase, el Ayuntamiento confía en que se pueda ejecutar la estructura básica del pabellón polideportivo y la techumbre. Para la finalización del edificio habrá que esperar al siguiente tramo de financiación de la Diputación para el periodo de 2027-2031.