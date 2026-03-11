El acuerdo entre PP e IU desbloquea el plan Diputación Invierte con 10,5 millones para los municipios

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Córdoba ha logrado aprobar este miércoles, gracias a la abstención pactada con IU, su propuesta de Plan Invierte, dotada con 10,5 millones de euros para repartir entre todos los municipios de la provincia. Es un documento idéntico al que los populares presentaron al Pleno de la institución hace tres semanas y que se saldó con un rechazo de toda la oposición, incluidos los diputados de la formación de izquierdas. Una sesión extraordinaria celebrada esta mañana, con el plan como único punto de debate, ha permitido desbloquear las inversiones.

La portavoz de la formación de izquierdas, Irene Ruiz, ha justificado su cambio de parecer apelando al diálogo mantenido con el PP durante estas tres semanas. "Ha habido una llamada y voluntad de llegar a acuerdos", ha dicho en el pleno, donde ha recordado que en la anterior sesión solicitó retirar este mismo punto para dialogar con el equipo de gobierno, tal y como ha ocurrido.

PSOE y Vox, por contra, consideran que, puesto que nada ha cambiado, tampoco pueden modificar el sentido de su voto negativo al plan Diputación Invierte. Hay varios puntos de desacuerdo que pueden resumirse en el carácter finalista de los fondos y en las cantidades que se van a liberar, que ascienden a 10 millones para los ayuntamientos y 580.000 euros para las mancomunidades.

Los argumentos de la oposición

En el primer caso, la oposición ha criticado que el equipo de gobierno del PP presentó el plan Diputación Invierte como una opción extraordinaria para hacer frente a los daños de los temporales, cuando en realidad se trata de fondos ordinarios que se suelen destinar a equipamientos o infraestructuras habituales. El portavoz de Vox, Rafael Saco, ha sacado a relucir que estas partidas del año 2026 se destinarán a cuestiones tan variopintas como levantar un busto a Blas Infante o comprar un autobús, que nada tienen que ver con los efectos del clima.

El propio PP reconoce que es así. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, ha repartido ditirambos para IU, silencios para Vox y duros reproches para el PSOE; después, ha manifestado que lo que se ha aprobado es "lo mismo de todos los años". Nada hay en el plan Diputación Invierte que obligue a gastar el dinero en reconstruir carreteras o edificios dañados por la lluvia o el viento. La diferencia estriba en que este año el equipo de gobierno ha intentado acelerar los trámites -y así lleva diciéndolo desde hace casi un mes- para que los ayuntamientos dispongan del dinero cuanto antes. Después, podrán dedicarlo "para urgencia si la tuvieren y, si no, para equipamientos o infraestructuras o lo que estimen oportuno", ha dicho.

Diputados del PSOE (de pie) conversan en presencia de los portavoces de IU y Vox en el Pleno de este miércoles. / A. J. González

Fricciones con el PSOE por la cuantía del plan

De hecho, el plan Diputación Invierte, tal como lo ha formulado ahora el PP, es tan parecido al del año pasado que ni siquiera ha cambiado el dinero, a pesar de que el presupuesto -todavía pendiente de negociación- está previsto que gane 50 millones respecto al año anterior. Éste es el otro punto de fricción, especialmente para el PSOE, que lleva desde enero reclamando un aumento de los fondos en este apartado.

El portavoz del PSOE, Esteban Morales, ha recordado que el año pasado se gastaron en Diputación Invierte más de 17 millones de euros, frente a los 10,5 programados en este ejercicio. Por ello, ha vuelto a insistir en que el plan comience con al menos esa cantidad. Las partidas que finalmente se entregaron a los ayuntamientos incluían tanto los 10,5 millones previstos en un primer momento como los incrementos posteriores procedentes de los remanentes de tesorería del ejercicio previo, que en este año 2026 aún no se conocen. Fuentes se ha mostrado abierto a aumentar las partidas conforme avance el ejercicio fiscal, aunque sin comprometerse a nada concreto: "Lo que hoy son 10 millones podrán ser 17, 18 o 25 millones o los que podamos".

Puede que ahí esté la clave del apoyo de IU al documento que rechazó hace tres semanas. Irene Ruiz ha desvelado que el plan Diputación Invierte "no son 10 millones, eso no daría para nuestra abstención. Hay más detrás y tendremos que cerrarlo de aquí al próximo pleno, y en ese camino estamos".