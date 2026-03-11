Pleno extraordinario
El acuerdo entre PP e IU desbloquea el plan Diputación Invierte con 10,5 millones para los municipios
PSOE y Vox reprochan al equipo de gobierno la cantidad limitada de fondos y su carácter ordinario
El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Córdoba ha logrado aprobar este miércoles, gracias a la abstención pactada con IU, su propuesta de Plan Invierte, dotada con 10,5 millones de euros para repartir entre todos los municipios de la provincia. Es un documento idéntico al que los populares presentaron al Pleno de la institución hace tres semanas y que se saldó con un rechazo de toda la oposición, incluidos los diputados de la formación de izquierdas. Una sesión extraordinaria celebrada esta mañana, con el plan como único punto de debate, ha permitido desbloquear las inversiones.
La portavoz de la formación de izquierdas, Irene Ruiz, ha justificado su cambio de parecer apelando al diálogo mantenido con el PP durante estas tres semanas. "Ha habido una llamada y voluntad de llegar a acuerdos", ha dicho en el pleno, donde ha recordado que en la anterior sesión solicitó retirar este mismo punto para dialogar con el equipo de gobierno, tal y como ha ocurrido.
PSOE y Vox, por contra, consideran que, puesto que nada ha cambiado, tampoco pueden modificar el sentido de su voto negativo al plan Diputación Invierte. Hay varios puntos de desacuerdo que pueden resumirse en el carácter finalista de los fondos y en las cantidades que se van a liberar, que ascienden a 10 millones para los ayuntamientos y 580.000 euros para las mancomunidades.
Los argumentos de la oposición
En el primer caso, la oposición ha criticado que el equipo de gobierno del PP presentó el plan Diputación Invierte como una opción extraordinaria para hacer frente a los daños de los temporales, cuando en realidad se trata de fondos ordinarios que se suelen destinar a equipamientos o infraestructuras habituales. El portavoz de Vox, Rafael Saco, ha sacado a relucir que estas partidas del año 2026 se destinarán a cuestiones tan variopintas como levantar un busto a Blas Infante o comprar un autobús, que nada tienen que ver con los efectos del clima.
El propio PP reconoce que es así. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, ha repartido ditirambos para IU, silencios para Vox y duros reproches para el PSOE; después, ha manifestado que lo que se ha aprobado es "lo mismo de todos los años". Nada hay en el plan Diputación Invierte que obligue a gastar el dinero en reconstruir carreteras o edificios dañados por la lluvia o el viento. La diferencia estriba en que este año el equipo de gobierno ha intentado acelerar los trámites -y así lleva diciéndolo desde hace casi un mes- para que los ayuntamientos dispongan del dinero cuanto antes. Después, podrán dedicarlo "para urgencia si la tuvieren y, si no, para equipamientos o infraestructuras o lo que estimen oportuno", ha dicho.
Fricciones con el PSOE por la cuantía del plan
De hecho, el plan Diputación Invierte, tal como lo ha formulado ahora el PP, es tan parecido al del año pasado que ni siquiera ha cambiado el dinero, a pesar de que el presupuesto -todavía pendiente de negociación- está previsto que gane 50 millones respecto al año anterior. Éste es el otro punto de fricción, especialmente para el PSOE, que lleva desde enero reclamando un aumento de los fondos en este apartado.
El portavoz del PSOE, Esteban Morales, ha recordado que el año pasado se gastaron en Diputación Invierte más de 17 millones de euros, frente a los 10,5 programados en este ejercicio. Por ello, ha vuelto a insistir en que el plan comience con al menos esa cantidad. Las partidas que finalmente se entregaron a los ayuntamientos incluían tanto los 10,5 millones previstos en un primer momento como los incrementos posteriores procedentes de los remanentes de tesorería del ejercicio previo, que en este año 2026 aún no se conocen. Fuentes se ha mostrado abierto a aumentar las partidas conforme avance el ejercicio fiscal, aunque sin comprometerse a nada concreto: "Lo que hoy son 10 millones podrán ser 17, 18 o 25 millones o los que podamos".
Puede que ahí esté la clave del apoyo de IU al documento que rechazó hace tres semanas. Irene Ruiz ha desvelado que el plan Diputación Invierte "no son 10 millones, eso no daría para nuestra abstención. Hay más detrás y tendremos que cerrarlo de aquí al próximo pleno, y en ese camino estamos".
Los criterios para acceder el Plan Diputación Invierte
La cantidad que percibirán los municipios se fijará teniendo en cuenta una cuantía fija por entidad del 48,625% y unas cuantías que dependen de criterios de población (10% según cantidad de población relativa de cada entidad con respecto a la población total del conjunto de municipios, 10% según un factor de nivelación decreciente y 12,5% según porcentaje de despoblación). Se tendrán también en cuenta criterios de dispersión (5% por número de núcleos secundarios, 2,5% por población fuera del núcleo principal), un 7% según los últimos datos de desempleo y un 4,375% se distribuye a partes iguales entre los municipios de la zona Norte.
De la cuantía global, 580.000 euros irán destinados a las diez mancomunidades en base a unos criterios prefijados. Las cantidades oscilan entre los 36.491 euros que recibe la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir y los 94.300 euros de la Mancomunidad de la Subbética.
Las actuaciones podrán haberse iniciado, pero no podrán estar finalizadas antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades beneficiarias. En todo caso, ningún gasto podrá ser anterior al 1 de enero de 2026 y el plazo para ejecutar las actuaciones finalizará el 30 de junio de 2027.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España