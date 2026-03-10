Los viajeros atrapados en Dubái ya están en Montilla: "Volver al trabajo es la mejor terapia"

Los treinta viajeros de un grupo organizado por una agencia de Montilla que habían quedado atrapados en Dubai por la cancelación de vuelos ya descansan tranquilamente en sus hogares. Casi todos ellos son de la localidad de la Campiña, pero hay también personas residentes en Córdoba capital, Sevilla o Málaga.

Todos ellos contrataron el viaje organizado por su cuenta y se toparon con una situación que los ha mantenido en vilo durante diez días. A las siete de la mañana de este martes un autobús terminaba el recorrido desde Madrid hasta Montilla. La mayoría de ellos se fueron a descansar, como es lógico, pero algunos han preferido retomar sus rutinas cuanto antes.

En esa situación está Francisco García Tejada, director de la agencia. Apenas le dio tiempo de darse una ducha antes de incorporarse de nuevo a su trabajo en la oficina de la empresa en Montilla. "Primero fui a ver a mis padres para que estuvieran tranquilos y ya estoy en el trabajo. Esa es la mejor terapia, luego ya tocará descansar", asegura.

Pendiente del bienestar

Él ha sido el organizador del viaje y también quien ha estado pendiente del bienestar de todos los afectados, que han regresado a sus hogares sin mayores problemas. Para ello contó con la ayuda de "nuestro partner en Madrid", que se encargó de buscar respuesta a todas las incidencias. Además, la empresa se ha hecho cargo de todos los cargos extra, incluyendo los días extra en el hotel y los gastos de manutención, de modo que los viajeros no han tenido que asumir nuevos dispendios.

Besos y abrazos a la llegada a Torrejón de Ardoz. / José Luis Roca

"Nos han ido ampliando noches y asumiendo esos gastos, de modo que al cliente no le ha costado más", explica Francisco. No obstante, puede que no todos los viajeros que se han visto atrapados por la escalada bélica en Oriente Medio hayan tenido la misma respuesta, porque "cada viaje tiene una casuística distinta".

Elogios para el Ejército y la Embajada

El director de la agencia de viajes se deshace en elogios tanto para el Ejército que fletó el vuelo de rescate como para la legación diplomática en Omán, desde donde partieron finalmente hacia Madrid tras recorrer en bus parte de la península arábiga desde Dubai. Era la única solución que vieron. En Mascate, capital omaní, les esperaba el embajador español, a quien Francisco califica como "muy cercano, amable y educado".

Tras varias penurias, pero sobre todo "incertidumbre", los viajeros embarcaron en el vuelo el pasado domingo, para llegar a Madrid a las 23.50 horas de este pasado lunes. Después sólo les quedaban unas horas hasta Montilla, pero en este caso ya tenían el autobús contratado de antemano.