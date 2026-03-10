La UCO y Synergya Tech impulsan Aquadomus en Lucena para monitorizar y disminuir el consumo de agua en la Ciudad Deportiva mediante el uso de la IA

La Ciudad Deportiva de Lucena avanzará en la implantación de prácticas sostenibles y una gestión eficiente con el potencial desarrollo del proyecto Aquadomus, un sistema tecnológico y dotado de inteligencia artificial con las finalidades principales de analizar y disminuir consumos y detectar y contener rápidamente eventuales fugas hídricas.

Es un estudio, para su siguiente materialización, ideado desde el Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba establecido en el municipio y desplegado por la empresa cordobesa Synergya Tech. La financiación procede de la edición 2023 del Plan Sequía de la Junta de Andalucía.

A modo de prueba piloto, dispositivos como sensores, caudalímetros y herramientas tecnológicas se ubicarán en la piscina cubierta y en otros siete puntos estratégicos del complejo municipal de la calle del Deporte. Además, unos concentradores específicos posibilitan conseguir información mediante protocolos de comunicación de bajo coste.

Juan Manuel Díaz, profesor de Tecnología Electrónica en la UCO y director del proyecto, sintetizaba que "los beneficios claros" se asentarán en "una reducción" tanto de la utilización del agua como "en el gasto económico" correspondiente a diferentes etapas del año. Este descenso económico y energético "sería considerable" porque "hay datos concretos de lo que se ahorra en una vivienda unifamiliar" y "sería algo a tener muy en cuenta".

Presentación del proyecto Aquadomus en el ayuntamiento de Lucena. / M. González

Monitorización de las incidencias en la red de agua en tiempo real

Parámetros extraídos de programas vinculados al Internet de las Cosas y herramientas domóticas redundarán en una monitorización a tiempo real de las incidencias, hasta advertir con celeridad las pérdidas de agua, a través de diversas alarmas, y también regular las presiones de la red mediante electroválvulas. El equipo de investigadores ha protagonizado diversas visitas técnicas a la Ciudad Deportiva de Lucena.

Modelos y algoritmos ligados a la inteligencia artificial, a su vez, fijarán patrones de consumo.

Por su parte, una plataforma digital propiciará la automatización de la extracción y visualización de los datos. La concejala de Educación, Miriam Ortiz, junto a la directora del Centro de Desarrollo Territorial de la UCO, Maribel Rodríguez, sostuvo que, "una vez analizados los resultados del proyecto, se estudiará la posibilidad de aplicar su implantación" de un modo general.

Han participado varias empresas tecnológicas

En la operatividad de este proyecto han participado varias empresas del sector tecnológico. Los artífices de este trabajo científico han incorporado los datos recopilados por parte de técnicos municipales desde el año 2018, y que demuestran el consumo en la serie histórica. Sobre todo, el empleo excesivo del agua suele focalizarse en espacios como piscinas, vestuarios y duchas.

Los efectos del proyecto Aquadomus se extiende a entornos e infraestructuras residenciales, comerciales y deportivas, con el objetivo último de combatir la sequía. La intención de sus promotores radica en conjuntar estudios de concepto en varios emplazamientos hasta certificar y garantizar futuras inversiones.