Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz reclaman en Lucena la construcción del hospital prometido hace dos décadas

Las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, a excepción del PP, han reclamado conjuntamente en Lucena la construcción de la infraestructura hospitalaria demandada desde hace dos décadas y convertida en una "promesa desvanecida" durante los últimos años.

Los cuatro grupos de la oposición han participado en una mesa redonda, organizada por la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital, en el Palacio Erisana, en la reanudación de los actos públicos de esta plataforma.

Maíllo habla de "deuda histórica"

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, aludía a "la deuda histórica" de la Junta tras "un maltrato" crónico en materia sanitaria con el municipio. En su opinión, el hospital "es una cuestión de justicia" y lamentaba, por ejemplo, que las Urgencias permanecen "colapsadas".

Participantes en la mesa redonda sobre el hospital de Lucena, antes de su inicio. / M. González

En su intervención, Begoña Iza, de Adelante Andalucía, ensalzaba "la lucha histórica" del municipio lucentino durante 20 años y también calificaba esta movilización como "totalmente justa". Además, exigía la práctica del diálogo social y exigía, "contra las desigualdades", un Chare para Lucena.

El PSOE lamenta el "abandono" y Vox critica el bipartidismo

Seguidamente, la parlamentaria socialista Ángeles Prieto lamentaba que, tras ocho años de gobierno popular en la Junta y la aprobación de "presupuestos históricos", persiste paralizada la ejecución del equipamiento sanitario porque el PP "lo ha dejado abandonado" mientras "se llevan" los fondos a la sanidad privada. Auguraba que este hospital "no será una realidad" si continúa gobernando el PP.

Finalmente, Alejandro Hernández, de Vox, sostenía que "esta vieja reivindicación" supone "una promesa incumplida" del bipartidismo y aseveraba que desde su formación siempre integrarán este proyecto en las peticiones de las sucesivas campañas.