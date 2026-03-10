Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralPlan AsfaltoNoche BlancaNieve SubbéticaAccidente¿Lluvia en S. Santa?Mercadillo de primaveraTuristas montillanosDespedidas
instagramlinkedin

Debate político

Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz reclaman en Lucena la construcción del hospital prometido hace dos décadas

Los representantes del PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox critican el "maltrato" a la ciudad en materia sanitaria

Un momento del debate de los representantes de la oposición en el Parlamento andaluz en Lucena.

Un momento del debate de los representantes de la oposición en el Parlamento andaluz en Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, a excepción del PP, han reclamado conjuntamente en Lucena la construcción de la infraestructura hospitalaria demandada desde hace dos décadas y convertida en una "promesa desvanecida" durante los últimos años.

Los cuatro grupos de la oposición han participado en una mesa redonda, organizada por la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital, en el Palacio Erisana, en la reanudación de los actos públicos de esta plataforma.

Maíllo habla de "deuda histórica"

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, aludía a "la deuda histórica" de la Junta tras "un maltrato" crónico en materia sanitaria con el municipio. En su opinión, el hospital "es una cuestión de justicia" y lamentaba, por ejemplo, que las Urgencias permanecen "colapsadas".

Participantes en la mesa redonda sobre el hospital de Lucena, antes de su inicio.

Participantes en la mesa redonda sobre el hospital de Lucena, antes de su inicio. / M. González

En su intervención, Begoña Iza, de Adelante Andalucía, ensalzaba "la lucha histórica" del municipio lucentino durante 20 años y también calificaba esta movilización como "totalmente justa". Además, exigía la práctica del diálogo social y exigía, "contra las desigualdades", un Chare para Lucena.

El PSOE lamenta el "abandono" y Vox critica el bipartidismo

Seguidamente, la parlamentaria socialista Ángeles Prieto lamentaba que, tras ocho años de gobierno popular en la Junta y la aprobación de "presupuestos históricos", persiste paralizada la ejecución del equipamiento sanitario porque el PP "lo ha dejado abandonado" mientras "se llevan" los fondos a la sanidad privada. Auguraba que este hospital "no será una realidad" si continúa gobernando el PP.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Alejandro Hernández, de Vox, sostenía que "esta vieja reivindicación" supone "una promesa incumplida" del bipartidismo y aseveraba que desde su formación siempre integrarán este proyecto en las peticiones de las sucesivas campañas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  3. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  4. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  5. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
  6. La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
  7. Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
  8. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados

Jóvenes y mayores de 52 años mejoran su empleabilidad gracias a los programas de empleo y formación en la Vega del Guadalquivir

Jóvenes y mayores de 52 años mejoran su empleabilidad gracias a los programas de empleo y formación en la Vega del Guadalquivir

Adif se compromete a sacar un contrato de mantenimiento de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches por 100.000 euros

Adif se compromete a sacar un contrato de mantenimiento de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches por 100.000 euros

Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz reclaman en Lucena la construcción del hospital prometido hace dos décadas

Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz reclaman en Lucena la construcción del hospital prometido hace dos décadas

Montilla creará un corredor verde de 33 kilómetros para conectar el casco urbano con la Sierra

Montilla creará un corredor verde de 33 kilómetros para conectar el casco urbano con la Sierra

Finaliza el programa de empleo y formación sobre albañilería para 15 jóvenes en Lucena

Finaliza el programa de empleo y formación sobre albañilería para 15 jóvenes en Lucena

Finaliza en Baena el programa de empleo que ha formado a mujeres en albañilería y pintura decorativa

Finaliza en Baena el programa de empleo que ha formado a mujeres en albañilería y pintura decorativa

Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra

Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra

La Diputación destina más de 1,1 millones de euros a obras de emergencia en diez municipios tras los daños del temporal

La Diputación destina más de 1,1 millones de euros a obras de emergencia en diez municipios tras los daños del temporal
Tracking Pixel Contents