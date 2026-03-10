La nueva residencia de la Fundación Promi en Cabra avanza: un 80% de ejecución y 80 empleos

La construcción de la nueva residencia de la Fundación Promi en Cabra alcanza ya aproximadamente el 80% de su ejecución, un proyecto que reforzará los servicios de atención a personas con discapacidad y generará alrededor de 80 puestos de trabajo directos una vez que entre en funcionamiento.

El viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, junto al alcalde, Fernando Priego; el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la delegada territorial, Dolores Sánchez, acompañados por el presidente de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez Benítez, han comprobado en la mañana de este martes sobre el terreno el avance de esta importante infraestructura social para la ciudad y su comarca.

Tres millones de subvención para la residencia

La iniciativa cuenta con una subvención de tres millones de euros concedida a Promi a través de la línea de ayudas de la Junta de Andalucía destinada a la construcción o adaptación de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad. En la provincia de Córdoba, un total de 15 proyectos se han beneficiado de estas ayudas, recordaba Repiso, apuntando que movilizan 19,2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para mejorar la red de recursos asistenciales y fortalecer los servicios de atención a quienes más lo necesitan.

Según las bases de la convocatoria, todos los proyectos deberán estar finalizados antes de junio de 2026, lo que permitirá ampliar y modernizar la red de atención social en la provincia en los próximos meses.

Durante la visita, Repiso subrayó la relevancia de iniciativas como la de Promi, que avanzan hacia un modelo de cuidados cercano, especializado y centrado en la persona, al tiempo que generan empleo y oportunidades en el territorio.

Promi valora la colaboración institucional

Por su parte, el presidente de la Fundación valoró la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto, que consolida a Cabra como referente en servicios sociales especializados. El primer edil, por su parte, destacó también el impacto positivo de la residencia para la ciudad, tanto social como económico, al ampliar recursos de atención y generar empleo estable vinculado al ámbito de los cuidados.

Con la ejecución de las obras en su fase final, la nueva residencia se acerca a su puesta en marcha, un equipamiento que contribuirá a mejorar la atención a personas con discapacidad y a reforzar el tejido social y económico de Cabra y la comarca de la Subbética.