Montilla creará un corredor verde de 33 kilómetros para conectar el casco urbano con la Sierra

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este martes, en el entorno de la Fuente de Santa María, el proyecto de creación de un corredor verde de más de 33 kilómetros que conectará el núcleo urbano con los lagares de la Sierra y el Cerro Don Juan, una actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 144.380,47 euros y un plazo de ejecución de dos meses, ha sido adjudicado a la empresa Suministro Integral del Agua, SL y tiene como objetivo la recuperación natural y ambiental de la infraestructura verde que conecta el casco urbano de Montilla con su entorno natural.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para poner en valor los recursos naturales del término municipal y reforzar su conexión con la oferta turística del municipio. "Montilla es mucho más que su casco urbano; cuenta con un entorno natural de gran valor que debemos recuperar y poner al servicio de nuestro desarrollo económico y social", ha señalado.

Presentación del proyecto del corredor verde de Montilla. / CÓRDOBA

Un recorrido circular que integrará senderos, caminos y enclaves singulares

El primer edil ha explicado que este corredor permitirá descubrir espacios naturales y patrimoniales del municipio a través de un recorrido circular que integrará senderos, caminos rurales y enclaves emblemáticos del paisaje montillano. "Se trata de un proyecto muy significativo que une sostenibilidad, turismo y recuperación ambiental, poniendo en valor elementos como nuestra piedra albariza, los senderos tradicionales y la cultura del vino vinculada a los lagares de la sierra", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, ha detallado que el recorrido se ha diseñado a partir de la red de caminos existente en el término municipal y se ha dividido en cuatro tramos temáticos que permitirán interpretar los valores paisajísticos y naturales del entorno.

En concreto, los tramos definidos son Montilla–Piedra Luenga (Cortijo El Ejido), Cortijo El Ejido–Callejón de Santa Brígida, Callejón de Santa Brígida–Lagares y Lagares–Cerro Don Juan–Cerro Macho–Montilla, conectando distintos puntos de interés natural y patrimonial.

Reforestación con especies autóctonas

La actuación contempla diversas intervenciones orientadas a mejorar la experiencia de quienes recorran este itinerario, entre ellas trabajos de reforestación con especies autóctonas, instalación de señalética direccional, paneles informativos y señalización de seguridad, así como la incorporación de mobiliario forestal y aparcabicicletas en diferentes puntos del recorrido.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de dos nuevas áreas de estacionamiento en puntos estratégicos del itinerario, situadas en el Pico Cigarral, al inicio del recorrido, y en la Fuente de Martinduélamo, cerca del segundo tramo, que se sumarán al espacio de estacionamiento ya existente en el Cerro Don Juan.

Un itinerario que se pueda recorrer a pie o en bicicleta

En este enclave natural, el Ayuntamiento de Montilla también llevará a cabo actuaciones de reforestación y mejora del entorno, incluyendo la instalación de un sistema de riego automático sectorizado que permitirá garantizar la supervivencia de las nuevas plantaciones y facilitar su mantenimiento, especialmente durante los meses de mayor temperatura.

Según ha explicado Raquel Casado, el objetivo es crear un itinerario cómodo y accesible que permita recorrer a pie o en bicicleta el entorno natural de Montilla. "Queremos que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de un recorrido agradable que conecte el casco urbano con la sierra, generando además zonas de sombra y mejorando la biodiversidad del entorno", ha señalado.